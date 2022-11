CEC a redus dobanda pentru creditele acordate firmelor

CEC Bank a redus dobanda de baza Prime Rate (PR) la creditele acordate clientilor persoane juridice, care au prevazuta in contractele de credit semnate cu banca o astfel de dobanda de baza.

Astfel, Prime Rate-ul (PR) CEC Bank la creditele in lei devine 9,40% p.a., fata de 9,90% p.a., respectiv 6,50% p.a. fata de 6,90% p.a. la creditele in euro, in scadere cu 0,5 % p.a., se arata intr-un comunicat al CEC Bank.

Consecventa politicii de sustinere a accesarii fondurilor europene, CEC Bank reduce de asemenea, incepand cu 9 august 2010, si dobanda de baza Prime Rate (PR FE) aplicata creditelor din resurse proprii acordate pentru cofinantarea proiectelor de accesare fonduri europene post-aderare, in lei si euro.

Astfel la toate produsele de creditare in lei oferite persoanelor juridice pentru realizarea proiectelor cu finantare europeana, dobanda de baza se reduce de la 9,90% p.a. la 8,90% p.a., iar la creditele in euro, de la 6,90% p.a. la 5,90% p.a., scazand cu 1% p.a.

De asemenea, CEC Bank a lansat in iunie si conceptul "Biroul de Fonduri Europene", prin care banca acorda indrumare si consiliere, promoveaza si vinde produsele de creditare pentru accesarea de fonduri europene celor care au nevoie de cofinantare si doresc sa apeleze la aceste fonduri, infiintand in toate sucursalele bancii din Bucuresti si din tara cate un astfel de birou.

Flexibilitatea produselor aflate in portofoliul CEC Bank permite accesarea de proiecte finantate atat prin Instrumente Structurale, cat si din fonduri destinate agriculturii. Printre domeniile de activitate pe care CEC Bank le-a creditat pana acum in vederea accesarii de fonduri europene se numara constructia si modernizarea de ferme agricole, silozuri, achizitionarea echipamentelor din acelasi domeniu, constructia si extinderea de pensiuni turistice, implementarea sistemelor de imbunatatire a managementului calitatii, modernizarea de sere, proiecte pentru sistemele de canalizare, statii de epurare, achizitionarea de echipamente si programe informatice.

A.T.

