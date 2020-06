Analiza Ziare.com: Clientii bancilor continua sa ceara amanarea ratelor la credite. Cate dintre acestea vor deveni neperformante?

Ziare.

Astfel, conform datelor centralizate de catre Asociatia Romana a Bancilor, institutiile de credit din Romania au solutionat 321.000 de solicitari, reprezentand aproximativ 90% din cele aproximativ 362.000 de solicitari depuse de clientii persoane fizice si juridice pentru suspendarea obligatiilor de plata lunare din contractele de credit, in primele trei luni de la debutul pandemiei COVID-19.Concret, pana la data de 15 iunie 2020, din cele aproximativ 321.000 de solicitari solutionate, peste 60% au fost solutionate in baza Ordonantei de Urgenta 37/2020 si aproximativ 40% in baza masurilor de sprijin adoptate individual de banci , incepand cu luna martie, pentru clientii afectati de efectele pandemiei. Restul solicitarilor se afla in curs de procesare.Reamintim faptul ca in baza OUG 37/2020, banca analizeaza solicitarea formulata de client si in termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitarii comunica acestuia decizia. In cazul aprobarii solicitarii debitorului, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicarii de catre client a solicitarii de suspendare catre banca.Clientii ale caror venituri au fost afectate direct sau indirect de situatia generata de pandemie au depus cereri pentru suspendarea obligatiilor de plata lunare din contractele de credit. Astfel, clientii persoane fizice au depus un numar de peste 334.000 de solicitari de suspendare a obligatiilor de plata lunare, ceea ce reprezinta o pondere de aproximativ 22% din creditele in derulare acordate populatiei. Clientii persoane juridice au depus un numar de aproape 28.000 de solicitari de suspendare a obligatiilor de plata lunare, aferente unui ponderi de aproximativ 28% din portofoliul total de credite acordate acestei categorii.Iar asteptarile bancherilor nu sunt nici ele pozitive: previziunile lor arata ca, in medie, la nivel de sistem, aproximativ 20-25% din clienti vor cere pana la terminarea pandemiei amanari de rate . Iar temerile sunt si ele la fel de mari, iar intrebarea care planeaza este cat din aceste credite amanate vor deveni neperformante (nu vor mai fi platite de clienti, din diferite motive.Intr-o recenta luare de pozitie in cadrul unei conferinte de presa, Radu Gratian Ghetea, presedintele Consiliului de Administratie al Libra Internet Bank atragea atentia asupra faptul ca e nevoie ca populatia si firmele sa inteleaga faptul ca bancile le-au amanat ratele, nu le-au sters datoria, cum ar fi tentati multi sa perceapa (intr-o tara in care nivelul de educatie financiara ramane, in continuare, unul destul de precar).Totusi, datele BNR indica o continuare a tendintei de scadere a ratei creditelor neperformante in martie, in pofida incidentei pandemiei. Indicatorul a inregistrat un nivel de 3.94% (in scadere de la 3.98% in februarie), minimul din 2009.