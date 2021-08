CONCURS: Viva Credit sărbătorește 10 ani de la primul împrumut acordat 100% online!

De la primul împrumut și până astăzi, Viva Credit înseamnă peste 1.000.000 de împrumuturi acordate și, conform unui studiu intern, peste 90% dintre clienți care i-ar recomanda prietenilor, pentru promptitudinea cu care IFN-ul se adaptează la nevoile clienților.„Când cei dragi se bazează pe tine, tu bazează-te pe Viva Credit!” - aceasta este deviza de care sunt animați cei peste 100 de angajați. Misiunea companiei este, de 10 ani, să ofere o soluție rapidă și convenabilă pentru finanțarea nevoilor urgente. Așadar, au implementat o linie de credit, adică o rezervă de bani până la salariu din care clientul poate retrage oricând are nevoie, de câte ori are nevoie, în limita a 2000 lei.„Tot ceea ce facem pornește din dorința de a le fi de un real ajutor celor care apelează la noi. De-a lungul timpului ne-am îmbunătățit produsul ca să venim în sprijinul vostru, al clienților care vă bazați pe noi. Este un proces continuu, de ascultare a nevoilor clienților noștri și de îmbunătățire a serviciilor pe care noi le oferim. Așadar, suntem primii care am introdus în România împrumutul acordat 100% online și dobânda de 0% pentru primele 30 de zile. O dovadă că ne facem bine treaba este faptul că 9 din 10 clienți ne-ar recomanda prietenilor, conform unui studiu intern”, afirmă Ionuț Stan, Director General al Viva Credit România.În perioada 9 - 20 august, Viva Credit sărbătorește cei 10 ani de activitate printr-o campanie aniversară cu premii, desfășurată la radio Europa FM, în fiecare dimineață între orele 8:00 și 9:00, precum și pe pagina de Facebook Viva Credit sub forma unui concurs. Pe pagina de Facebook Viva Credit va fi publicată în fiecare zi, timp de 10 zile, câte o întrebare referitoare la Viva Credit și produsul său. Participanții trebuie să ofere răspunsul corect, printr-un comentariu la postare, pentru a intra în competiție. Premiile zilnice constau în gadget-uri, accesorii smart și alte premii surpriză.Regulamentul complet al campaniei poate fi accesat aici VIVA Credit IFN SA este prima companie din România specializată în împrumuturi rapide, oferite 100% online. Oferim sume cuprinse între 100 și 2000 lei.021. 303.00.80