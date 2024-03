Costul interventiei in Crimeea: cum cad victime gigantii din Rusia

Foto: The Telegraph

Companiile rusesti risca sa nu poata accesa credite de 8 miliarde de dolari din cauza tensiunilor politice si militare din Ucraina.

VimpelCom, detinuta de miliardarul Mihail Fridman (foto), se afla printre cele cel putin zece companii care negociaza imprumuturi cu banci din SUA, Europa si Japonia, potrivit Bloomberg.

"Pana cand situatia nu se va stabiliza, vor fi putine banci internationale dispuse sa crediteze in Rusia", a spus Dmitry Dudkin, din cadrul UralSib Capital, parte a unui grup care include o unitate de administrare a activelor ce supravegheaza 45 de miliarde de ruble (1,2 miliarde de dolari).

Companiile rusesti au devenit interesate de finantare dupa ce unele dintre cele mai mari banci din lume au scazut costurile de imprumut. Insa bancherii ar putea reevalua conditiile de creditare in contextul in care SUA si liderii lumii condamna incursiunea militara a Rusiei in Ucraina si ameninta cu sanctiuni diplomatice si economice.

VimpelCom urmareste sa acceseze o linie de credit de 2 miliarde de euro, din care va folosi o parte pentru refinantarea datoriei.

Alte companii rusesti care negociaza imprumuturi bancare sunt Sibur Holding, OAO Metalloinvest Holding, OAO Novolipetsk Steel, Uralkali si Slavneft Oil & Gas.

Pe fondul crizei din Ucraina, costul asigurarii datoriilor Rusiei impotriva riscului de neplata au urcat la cel mai inalt nivel din iunie, in timp ce rubla a atins cel mai scazut nivel istoric in raport cu dolarul american si cu moneda euro.

