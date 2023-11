Creditele au ramas scumpe in 2012. Cum vor evolua dobanzile in acest an?

Activitatea de creditare a stagnat pe parcursul anului trecut, in contextul inaspririi accentuate a conditiilor de creditare, dar si al mentinerii costurilor ridicate in special la imprumuturile in lei, romanii manifestand un interes mai puternic pentru economisire.

Potrivit economistilor, tendintele se vor mentine si in acest an.

Creditarea a crescut foarte usor pe segmentul persoane fizice in 2012, de la 104,26 de miliarde de lei la inceputul anului, la 106,34 de miliarde de lei in octombrie, potrivit datelor centralizate de BNR.

Romanii au preferat si in acest an imprumuturile in euro, care au avut o pondere de 58,3 miliarde de lei in total, in timp ce creditele in lei au insumat 34,46 de miliarde de lei.

In cazul companiilor, creditele au urcat de la 115 miliarde de lei in ianuarie la 121 de miliarde de lei in octombrie, din care peste 68 de miliarde de lei au reprezentat imprumuturi in euro si 48,5 miliarde de lei in valuta.

Depozitele la termen ale populatie au evoluat de la 92,5 miliarde de lei in ianuarie, la 98,1 miliarde de lei in octombrie, din care 61,3 miliarde lei au fost depozite constituite in moneda nationala.

In acelasi interval, depozitele firmelor au scazut de la 29,8 miliarde de lei, la 29,4 miliarde de lei. Si in acest caz au predominat depozitele in lei, cu 18,7 miliarde de lei din total.

Dobanzile la creditele in lei au ramas ridicate in 2012, pe toate segmentele.

Astfel, dobanda medie anuala pentru creditele de consum in lei a fost de 15,60% in octombrie, in scadere usoara fata de nivelul consemnat in ianuarie, de 15,78%. Totodata, dobanzile aferente creditelor imobiliare au scazut, in perioada analizata, la 8,61% de la 9,02%.

In schimb, ieftinirile au fost mai semnificative pentru imprumuturile in euro. In cazul creditelor de consum, dobanda s-a redus de la 8,15% in ianuarie la 6,14% in octombrie, iar in cazul creditelor pentru locuinta, de la 6,21% la 4,80%.

In privinta depozitelor, dobanzile pentru plasamentele in lei au scazut de la 6,78 % la 5,70% in cazul persoanelor fizice, in timp ce companiile au beneficiat de o usoara imbunatatire a randamentelor, la 5,18% in octombrie, de la 5,14% la inceputul anului.

Dobanzile pentru economiile in euro ale populatiei au scazut de la 3,51%, la 3,42%, iar pentru companii de la 3,05 % la 2,09 %.

Rata creditelor neperformante a atins un nou maxim istoric la finele lunii septembrie (17,34%) (in crestere cu 3% comparativ cu decembrie 2011.

Cerere va fi scazuta, costurile se mentin ridicate

Pentru acest an, analistii nu estimeaza o reluare puternica a creditarii sau reduceri importante ale costurilor.

"Cererea de credite si procesul de intermediere au loc atunci cand exista ambele componente: oferta si cerere. Oferta va exista, insa va fi mai strict conditionata. Cat priveste cererea, aceasta depinde de puterea de cumparare/financiara a solicitanilor persoane fizice/juridice.

Refacerea economiei, demararea programelor de investitii interne, recastigarea investitiilor straine au capacitatea de a contribui la refacerea cererii de creditare. Cu toate acestea, procesul de intermediere financiara va avea un ritm moderat pozitiv.

In ceea ce priveste evolutia dobanzilor, este de asteptat, in scenariul prudent, sa asistam la o reducere marginala", a explicat Florian Libocar, economist-sef BRD.

Perspectivele neincurajatoare privind castigurile salariale vor afecta cererea de credite in acest an, iar inflatia ridicata va impiedica ieftinirea costurilor, considera Vlad Muscalu, economist senior ING Bank.

"Nu ne asteptam la o revigorare a creditarii avand in vedere ca perspectivele slabe pentru dinamica castigurilor salariale. In acelasi timp oferta nu va fi probabil deosebit de atractiva cat timp inflatia ridicata se va traduce in rate de dobanda mai ridicate decat cele inregistrate pe parcursul anului 2012. Intentia unor banci de a reduce oferta creditelor in valuta pentru anumite categorii de clienti reprezinta un inhibitor suplimentar important", a spus economistul pentru Ziare.com.

In ceea ce priveste interesul pentru economisire, Florian Libocor considera ca aceasta va fi facuta preponderent pe termen scurt si partial pe termen mediu. "Moneda cu ponderea majoritara ma astept sa fie leul, iar actorul principal va fi probabil populatia", a spus economistul.

De asemenea, economistul ING este de parere ca romanii vor prefera in continuare plasamentele in moneda nationala.

"Nu sunt multe motive sa credem ca preferinta pentru depozitele in lei se va modifice anul viitor, mai ales avand in vedere ca suntem de parere ca inflatia ridicata va mentine ratele de dobanda sub tensiune", a conchis economistul.