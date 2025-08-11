Creditele restante de peste trei luni vor ajunge la 20% din total, in 2010

Nivelul creditelor neperformante - cu intarzieri la plata de peste 90 de zile - va ajunge la 20% din totalul imprumuturilor in 2010, sustine Zoltan Major, vicepresedinte al UniCredit Tiriac Bank.

"Se vede foarte clar ca nivelul creditelor neperformante a crescut foarte mult. Pentru anul 2010 asteptarile sunt ca procentul creditelor neperformate sa ajunga la 20% din total imprumuturi", a spus Zoltan, luni, in cadrul unui seminar organizat de Centrul Roman pentru Politici Economice, informeaza Mediafax.

El a explicat ca bancile din Romania au inceput sa monitorizeze mai strict creditele.

Datele BNR arata ca valoarea creditelor restante a crescut in luna august cu 6,9%, la 14,36 miliarde de lei, nivelul acestora reprezentand 6,86% din totalul imprumuturilor aflate in derulare.

Ads