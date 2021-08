Cum să-ți gestionezi bugetul? Iată cele mai importante recomandări

Sfaturi utile pentru a-ți administra bugetul cum trebuie

Pentru a ști la ce poți să renunți și la ce nu, trebuie să categorisesti cheltuielile după importanța acestora, cheltuielile pe care trebuie să le achiți în mod sigur lunar până la data scadentă pentru a evita penalizarile, rată, abonament internet, cablu, lumina și altele din această categorie. Mai sunt cheltuielile raportate anual sau semestrial pe care ar fi bine să le introduci în bugetul lunar pentru a nu crea mari discrepanțe. Și cheltuielile pe care poți să le fluctuezi, ieșirile, mâncarea, hainele, chiar și vacanțele.● Dacă ai primit un bonus sau o suma de bani în plus, ar fi bine să-i pui la economii, nu se știe când vei avea nevoie. În plus dacă sunt un bonus înseamnă că nu sunt necesari pentru cheltuielile lunare și cu siguranță te vei bucura de ei într-o lună în care chiar ai nevoie.● Tot timpul lunii trebuie să ai o viziune clară asupra sumei pe care o mai ai disponibilă pentru luna respectivă pentru a nu fi pus în fața faptului în care nu mai ai buget disponibil, dar mult timp până la următorul salariu.● Dacă îți dorești să economisești bani pentru a achita creditul anticipat sau vrei să îți achiziționezi o mașină trebuie să te oprești o perioada din a mai cumpăra lucruri care nu îți sunt atât de necesare.● De asemenea, atunci când vrei să faci un împrumut trebuie să îți faci calculele înainte pentru a vedea dacă îți permiți un credit, pentru că nu îți dorești cu siguranță să ajungi în situația în care nu îți poți achita datoriile.