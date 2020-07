Executarea silita. Un specialist in servicii financiare explica problemele pe care le pot intampina clientii IFN-urilor

"Parca executorii judecatoresti au procent din datorie"

Se porneste de la premisa ca toti debitorii sunt rau-platnici

Alin Iacob, presedintele Asociatiei Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF), a relatat, pentru Ziare.com, cateva cazuri in care clientii IFN-urilor au fost coplesiti, in anumite situatii, de plata imprumuturilor."Legat de executarea silita, avem niste cazuri dramatice, in special cu clienti care au apelat la IFN-uri. Spre exemplu, la acelasi IFN, un consumator a imprumutat 2.000 de lei, a tinut banii cateva luni. Nu a mai putut sa plateasca. S-a externalizat datoria catre un recuperator din acelasi grup financiar cu IFN-ul. Nici aici nu s-a facut nici un efort pentru a se gasi o solutie pentru consumator. S-a trecut foarte rapid la conducerea dosarului in instanta, iar executarea silita a fost aprobata in doi timpi si trei miscari de catre instanta de executare. In concluzie, imprumuti 2.000 de lei si te trezesti ca ai de rambursat pentru aceste cateva luni in care ai tinut banii, 14.000 de lei", a povestit Alin Iacob.La Asociatie a mai fost un caz similar. Pentru 10.000 de lei imprumutati, clientul a avut incuviintare de executare silita pe 66.000 de lei. "Din acesti bani, numai onorariu executorului judecatoresc peste 6.000 de lei. Iar aceasta este o alta problema, extrem de grava, din punctul meu de vedere: aceste onorarii absolut halucinante ale executorilor judecatoresti, care sunt cumva pretinse ca procent din datoriile oamenilor. Iar noi vorbim de niste oameni care nu au nici posibilitatea sa-si mai achite o rata la imprumut ", afirma presedintele AURSF.Potrivit lui, atata vreme cat apare cate un onorariu din acesta colosal al executorului judecatoresc, este o condamnare a respectivului debitor la o situatie absolut de negestionat."Mi se pare ca statul are foarte multa treaba in a rezolva astfel de probleme. Dar iarasi, cu surpriza neplacuta, am vazut ultimele decizii luate de Curtea Constitutionala, apropo de legile din Parlament, cu privire la plata ratelor. Ultima dintre ele nu are nici un alt argument decat cel potrivit caruia nu s-a respectat principiul bicameralismului. Ca cetatean, ma intreb si eu ce relevanta ar avea un principiu bicameralist intr-o Constitutie care consacra putere decizionala uneia dintre cele doua camere", mai spus presedintele AURSF.