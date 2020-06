In Romania, conditiile de creditare a IMM se inaspresc. In UE bancile sunt mai relaxate in a-i credita pe micii intreprinzatori

Ziare.

com

Pentru cel de al doilea trimestru (T2 2020), cele mai multe banci estimeaza inasprirea standardelor de creditare pentru toate tipurile de credite.Cererea de credite este estimata sa se reduca si in T2 2020, bancile semnaland acest lucru intr-o proportie insemnata. Acestea ar fi principalele concluzii ale recentului Sondaj privind creditarea companiilor si populatiei realizat de BNR Aproximativ 13% dintre institutiile de credit au declarat ca in T1 2020 standardele de creditare au cunoscut o inasprire. Pentru T2 2020, o parte majoritara dintre banci - 54% - prevad o inasprire a standardelor de creditare aferente companiilor. Aceasta evolutie este preconizata a fi mai pronuntata in cazul creditelor pe termen scurt acordate IMM.In opinia bancilor, factorii care au avut o contributie mai mare la evolutia standardelor de creditare au fost situatia actuala sau asteptata a capitalului bancilor si deciziile de politica monetara sau prudentiala ale BNR. Intr-un procent net de doar 3,3% institutiile de credit au apreciat ca asteptarile privind situatia economica generala au condus la inasprirea standardelor de creditare.In zona euro , bancile care au inasprit standardele de creditare in T1 2020 reprezinta o pondere redusa (doar 4%). Aceasta evolutie se situeaza sub cea inregistrata in timpul crizei financiare din 2008, pe fondul unei pozitii de capital mai solide a bancilor, dar si al masurilor prompte de sustinere a economiei si a sectorului bancar. Nevoia de lichiditate a companiilor din zona euro a condus la majorarea cererii de credite din partea acestora, un procent net de 26% dintre banci raportand o crestere a acestui indicator in T1 2020.In T1 2020 standardele de creditare aferente imprumuturilor care au ca garantii ipoteci asupra imobilelor comerciale au urmat o evolutie similara celei raportate la nivel agregat, un procent net de circa 13% dintre banci considerand ca pentru acest tip de credite standardele de creditare s-au inasprit. Pentru T2 2020, majoritatea bancilor estimeaza inasprirea standardelor pentru acest tip de credite.In T1 2020, un procent net de circa 20% dintre banci au majorat prima solicitata pentru creditele mai riscante, in timp ce in cazul plafonului maxim pentru valoarea creditului si scadentei maxime institutiile de credit (in procent net de 10%) au declarat ca acestea au devenit mai restrictive intr-o anumita masura. Spread-ul ratei medii de dobanda a creditului fata de IRCC/ ROBOR 1M a inregistrat o relaxare in cazul unui procent net de 13% dintre banci.Aproximativ 12% dintre bancile apreciaza ca in T1 2020 cererea de credite din partea companiilor a fost moderat mai scazuta. Aceeasi evolutie s-a observat si in structura, cu exceptia creditelor pe termen scurt aferente companiilor de mari dimensiuni unde doar un procent net de 1 la suta dintre banci considera ca cererea a crescut.Pentru T2 2020, institutiile de credit, in procent net de circa 5%, estimeaza o diminuare a cererii de credite din partea companiilor. O pondere semnificativa dintre banci (40%) prognozeaza o scadere cel putin moderata a cererii de credite pe termen lung din partea IMM.Pentru T1 2020, 10% dintre banci au raportat o crestere a ponderii solicitarilor de credite respinse in totalul creditelor solicitate de firme. Evolutia la nivel agregat a fost determinata de cresterea ponderii creditelor garantate cu ipoteci asupra imobilelor comerciale si a creditelor pe termen scurt solicitate de corporatii, care au fost respinse.Cele mai ridicate credite s-au consemnat in cazul sectoarelor transport si comunicatii, energie si turism.