Un tanar ajuns milionar a cumparat banca de la care a cerut, fara succes, un credit cu care sa inceapa o afacere

Potrivit sursei citate, Adam Deering a povestit intr-o postare pe Instagram - care s-a viralizat rapid - cum a cumparat banca ce in urma cu aproape 20 de ani a fost pe punctul de a-i ruina viitorul. Milionarul a vrut sa transmita un mesaj de speranta tuturor celor care astazi se gasesc intr-o situatie disperata asa cum a fost si el in urma cu aproape 20 de ani."Am facut un plan al afacerii, apoi am stablit o intalnire cu directoarea bancii pentru a-i vorbi despre proiectul meu, despre deschiderea unui cont si obtinerea unui imprumut . Inainte de a merge la banca, m-am rugat, pentru ca nu aveam nicio letcaie si nicio idee despre cum as putea sa-mi realizez visul in lipsa banilor", a povestit barbatul, potrivit digi24.ro Antreprenorul, ajuns acum milionar, a povestit ca a fost refuzat de banca si a fost nevoit sa petreaca patru luni stand pe jos, intr-o cladire darapanata, fara a putea cumpara un birou sau un scaun.In 2014, compania de gestionare a datoriilor infiintata de Deering a fost vanduta cu sapte milioane de lire, iar asta i-a permis antreprenorului sa cumpere inclusiv banca ce i-a refuzat creditul in urma cu 20 de ani.