Protecţia Consumatorilor a amendat Raiffeisen Bank cu 100.000 lei pentru că nu a aplicat o sentință definitivă. 14.000 de clienți au plătit credite mai scumpe

”Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a luat atitutdine faţă de modul în care Raiffeisen Bank a înţeles să aplice o sentinţă definitivă a instanţei, conform căreia aproximativ 14.000 de clienţi ai băncii, beneficiari de credite, au fost afectaţi financiar de o practică incorectă a acesteia. Mai exact, prin Ordinul 280/09.07.2014, al preşedintelui ANPC – menţinut de instanţă prin sentinţă definitivă - a fost dispusă încetarea practicii comerciale incorecte ce constă în decizia unilaterală de a mări, la momentul restructurării creditelor, marjele din componenţa dobânzii, prin introducerea în marjele de dobândă a comisionului de administrare la care banca a renunţat expres prin actele adiţionale semnate cu clienţii”, a anunţat ANPC. Autoritatea precizează că această practică a fost constatată definitiv de instanţele de judecată ca fiind o practică contrară diligenţelor profesionale, ”operatorul economic a profitat de dificultăţile financiare ale consumatorilor, care nu aveau posibilitatea de plată a ratelor creditului, cu ocazia restructurării, după o perioadă scurtă în care ratele au avut o valoare redusă, a mărit nejustitificat dobânzile percepute, determinând consumatorii să încheie actele adiţionale şi prin crearea aparenţei unui beneficiu constând în renunţarea Raiffeisen Bank la încasarea comisionullui de administrare, în realitate costul creditului nefiind diminuat din moment ce reducerea determinate de renunţarea la comisionul de administrare a fost depăşită de majorarea produsă de modificarea dobânzii”. În urma monitorizării procesului de remediere a efectelor negative din punct de vedere financiar pentru consumatori, generate şi constatate în 2014, s-a constatat că aceasta în timpul scurs de la termenul pronunţării sentinţei definitive a instanţei, respectiv 6 februarie 2020, de aproximativ 1 an şi 7 luni, nu a dat curs obligaţiei stabilite.”Consumatorii au fost prejudiciati, pe de o parte, prin faptul ca sumele reţinute incorect, din comisioane, nu au fost încă restituite şi pe de altă parte, nu s-au efectuat şi aplicat recalculările dobânzilor pentru creditele restructurate, ANPC a aplicat o amendă contravenţională de 100.000 lei.La aceasta se adăugă propunerea aplicării sancţiunii complementare de suspendare a activităţii băncii cu privire la practica comercială incorectă ce constă în decizia unilaterală a băncii ca la momentul restructurării creditelor, să mărească marjele din componenţa dobânzii, prin introducerea în acestea a comisionului de administrare la care aceasta a renunţat expres prin actele adiţionale semnate cu clienţii şi de restituire a sumelor incasate incorect către consumatori până la încetarea practicii comerciale incorecte (măsură aplicată în premieră, în România)”, se arată în comunicarea ANPC.În plus, ANPC adaugă propunerea aplicării sancţiunii complementare de restituire a contravalorii comisionului de administrare camuflat sub forma unei componente a marjei de dobândă, în termen de maximum 15 zile.