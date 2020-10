Provident Financial Romania: Intrebari si raspunsuri despre acordarea creditelor nebancare

Pot obtine un credit nebancar de la Provident daca am fost refuzat deja de alte institutii financiare?

De ce documente am nevoie pentru a solicita un credit rapid nebancar si care este venitul minim?

Ce este serviciul de gestionare la domiciliu a creditului?

Daca ai nevoie de o suma de bani mai mare, pe care sa o imprumuti pe o perioada de timp indelungata, institutiile bancare iti stau la dispozitie in acest sens. In schimb, daca doresti sa accesezi un credit rapid nebancar, pe termen scurt sau mediu, IFN-urile reprezinta o solutie favorabila.Spre deosebire de banci, IFN-urile, adica institutiile financiare nebancare, ofera in general imprumuturi cu valori mai reduse, special concepute pentru persoanele cu venituri medii care au nevoie sa isi duca planurile la bun sfarsit. Spre exemplu, de la Provident Financial Romania poti obtine un credit nebancar cu o suma cuprinsa intre 500 si 20.000 de lei. Avantajul major consta in faptul ca, de obicei, un credit IFN este acordat in urma indeplinirii unui numar minim de conditii, accesibile aproape oricui.Asadar, daca esti refuzat de o banca deoarece nu indeplinesti conditiile mai complexe pe care aceasta ti le solicita in schimbul banilor de care ai nevoie, nu renunta! Apeleaza la o IFN precum Provident, in scopul acordarii de credite nebancare in mod responsabil. Astfel, iti vei duce planurile la bun sfarsit, fara a intampina dificultati financiare privind achitarea ratelor.Iata, in continuare, raspunsurile la cateva dintre intrebarile pe care potentialii clienti Provident le adreseaza in mod frecvent institutiei, referitoare la creditele nebancare:"Da. Scopul nostru este sa acordam imprumuturi rapide intr-un mod responsabil. De aceea, evaluam corespunzator posibilitatea solicitantilor de a achita creditul. Facem acest lucru intrucat nu este nici in interesul clientilor, nici in al nostru sa acordam sume de bani pe care acestia nu isi permit sa le restituie.""Act de identitate (varsta minima de 18 ani) care sa certifice cetatenia romana si domiciliul stabil intr-unul dintre orasele in care oferim imprumuturi;Dovada (fluturas, cupon pensie etc.) unui venit cert (minimum 300 de lei/luna, venit fix);Un numar de telefon valabil;Dupa caz, dovada unui cont bancar deschis in lei pe numele tau la orice banca din Romania.""Acesta este un serviciu optional, oferit contra cost, prin care poti primi banii in mana, in maximum 48 de ore, chiar la tine acasa. In acest fel, nu ai nevoie de un cont bancar pentru a lua un imprumut, iar ratele le platesti in confortul casei tale, dupa un program stabilit de comun acord cu reprezentantul tau Provident."Mai multe intrebari frecvente si raspunsuri despre credite nebancare poti gasi aici! Provident iti este alaturi si te ajuta sa iti duci la bun sfarsit toate planurile, pe principiul: Impreuna rezolvam mai usor. Pentru a cere sprijinul Provident, aplica online pe site-ul institutiei sau suna la unul dintre numerele cu tarif normal 021 9877 / 021 275 75 75.