Rata creditelor neperformante din Romania a ajuns la 10,2%

Rata creditelor neperformante, definite ca restante mai mari de 90 de zile, a crescut de la 2,8 la suta in decembrie 2009 la 10,2 la suta in iunie 2010, valoarea fiind peste media regionala, potrivit Bancii Nationale a Romaniei.

De asemenea, creditele clasificate indoielnic si pierdere au avut tot o tendinta ascendenta, ajungand la 15 la suta la sfarsitul anului 2009, insa ritmul de crestere este mai diminuat in 2010, potrivit Raportului asupra stabilitatii financiare publicat de BNR.

In cazul intreprinderilor mici si mijlocii, rata creditelor neperformante a depasit 10 la suta in iunie 2010, in timp ce pentru corporatii, acestea au ajuns la 2,5 la suta.

"Expunerea valutara a firmelor ce s-au indatorat in moneda straina este mare (circa 75 la suta din capitalurile proprii) si in crestere. Riscul cel mai important pe termen scurt este ca, in ipoteza unei reveniri economice modeste si relativ intarziate, alaturi de persistenta arieratelor bugetare, sa se exacerbeze problemele de lichiditate ce provin din functionarea acestor entitati in contextul unor lanturi de oferta afectate suplimentar de evolutii sectoriale nefavorabile, existand perspectiva ca aceste constrangeri sa poata fi transmise intre partenerii de afaceri si chiar sa fie amplificate", se arata in raportul BNR.

