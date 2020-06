Romanii care si-au amanat ratele se vor gasi la Biroul de Credit

Ziare.

Societatea a anuntat cum se vor inregistra informatiile privind creditele la care se accepta, de catre banci, suspendarea platii ratelor scadente, conform OUG 37/2020.Precizam ca in aceasta ordonanta data de Guvern pentru a putea fi amanate ratele nu se mentioneaza nimic cu privire la raportarea la Biroul de Credit.Astfel, raportarea creditelor inregistrate la Biroul de Credit si suspendate la plata va fi realizata prin introducerea comentariului "Suspendare la plata", potrivit Biroului de Credit."Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, Participantii la Sistemul Biroului de Credit vor inregistra corespunzator informatiile referitoare la creditele acordate persoanelor fizice carora li se accepta, de catre creditori, cererea de suspendare a obligatiilor la plata ratelor scadente.In acest sens,Ulterior,", potrivit unei informari a institutiei. Sursa citata mai noteaza ca"Suspendarea la plata este o informatie care face parte din categoria 'Date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit', care poate fi prelucrata in Sistemul Biroului de Credit in baza interesului legitim si pentru care persoanele vizate au fost informate anterior conform art. 13 si 14 din Regulamentul General privind Protectia Datelor", mai precizeaza Biroul de Credit.Totodata, se arata ca "inregistrarea suspendarii la plata este necesara atat pentru a reflecta in mod corect situatia creditului, in perioada suspendarii la plata, cat si pentru continuarea desfasurarii unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii".