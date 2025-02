Romanii cu credite in lei vor plati rate mai mari in urmatoarele trei luni, dupa dublarea ROBOR

Indicele ROBOR la 3 luni (ROBOR 3M), in functie de care se calculeaza dobanzile la multe din creditele in lei, a ajuns la un nou maxim, de 1,58%. Cotatia de vineri este importanta, caci va influenta ratele pe urmatoarele trei luni la imprumuturile in moneda nationala.

Principala cauza pentru aceasta crestere o reprezinta imprumuturile Guvernului luate pentru acoperirea deficitului bugetar. De remarcat este, pe de o parte, faptul ca nivelul publicat vineri de BNR este cel mai mare din ianuarie 2015 incoace, dar si viteza cu care avanseaza: cu o zi in urma, joi, cotatia era de 1,46%.

Dar ce este ROBOR si pe cine afecteaza?

Indicele se calculeaza zilnic de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR) si reprezinta media aritmetica a cotatiilor practicate de bancile din Romania. Cu alte cuvinte, ROBOR reprezinta dobanda medie cu care se imprumuta bancile intre ele, la diferite termene (1 zi, 3 luni, 6 luni, 12 luni).

De interes este, in special, cel la 3 luni (ROBOR 3M). Dobanzile variabile la creditele in lei se formeaza in mare parte luand in calcul acest indicator (ROBOR 3M), la care se adauga o marja fixa de 2 puncte procentuale la creditele luate prin programul Prima Casa, intre 2 si 5 puncte procentuale la unele credite ipotecare si intre 5 si 14 puncte procentuale la creditele de nevoi personale fara garantii.

Marja fixa e stabilita de fiecare banca si ramane neschimbata pe toata perioada contractului de credit. Astfel, ROBOR este componenta care variaza. Deci daca acest indice creste, atunci creste si rata. Si invers.

Bancile actualizeaza ROBOR 3M din 3 in 3 luni

Chiar daca ROBOR se calculeaza in fiecare zi, bancile actualizeaza de obicei acest indice trimestrial.

Astfel, la calcularea dobanzii se ia in considerare indicele de referinta ROBOR 3M in vigoare in ultima zi a trimestrului anterior.

Actualizarile dobanzii, care se fac o data la 3 luni, sunt in functie de indicele de referinta aflat in vigoare in ultima zi a trimestrului anterior si se aplica incepand cu prima zi a noului trimestru.

Asta inseamna ca de interes pentru urmatoarele trei luni este indicele ROBOR 3M publicat de BNR in ultima zi lucratoare a lunii septembrie. Apoi, cea de pe 29 decembrie pentru primele trei luni ale anului viitor. Si tot asa.

Cu cat vor creste ratele

Anul trecut, indicele Robor la 3 luni ajunsese la un minim istoric, in lunile septembrie si octombrie, deci in urma cu aproximativ un an, respectiv de 0,68%. Apoi, indicele a oscilat intre 0,8% si 0,9%.

Ulterior, a oscilat intre 0,7% si 0,9%. Insa in aceasta saptamana a inregistrat o crestere semnificativa. De luni pana vineri a avut loc aproape o dublare, de la 0,88% la 1,57%. Dar sa stam linistiti, asta nu inseamna si o dublare a ratelor.

Pentru a vedea cu cat vor creste ratele trebuie sa facem comparatie cu valoarea afisata de BNR in data de 30 iunie 2017, cand a fost 0,86%. Deci cresterea indicelui este de 0,71%, care se traducere intr-o scumpire a ratei cu 8% in urmatoarele trei luni fata de perioada iulie-septembrie 2017. Adica de doar cativa lei.

Nici avansul ROBOR la 6 luni (ROBOR 6M) nu e de neglijat, de la 1,23% la 1,69% in mai putin de o saptamana.

Sursa: BNR

Context

Chiar daca cresterea ratelor nu e mare, tendinta e ingrijoratore. Dupa cum spuneam, doar in ultima saptamana a avut loc o dublare a ROBOR 3M si o crestere de 27% pentru ROBOR 6M.

Pana la urma e vorba de o reglare. Avand in vedere ca anul trecut a ajuns la un minim istoric, cresterea lui era de asteptat. Neprevazuta este viteza cu care are loc acest avans in ultima vreme.

Motivul e simplu: Guvernul se imprumuta pentru a finanta deficitul bugetar. "O explicatie pentru aceasta evolutie tine de faptul ca statul intervine in piata bancara si cere lichiditati pentru a acoperi deficitul bugetar. Pretul capitalului are aceasta reactie, este o reactie fireasca", a explicat de curand profesorul de economie Cristian Paun, citat de Realitatea TV.

De asemenea, Florin Citu, economist si senator PNL, a subliniat efectele in economie pe care le au masurile luate de Guvernul PSD+ALDE.

"Dragnea, nu te face ca nu auzi ce iti spune economia reala!

1. Dobanzile pe termen mediu si lung au crescut constant de la inceputul anului aratand o erodare a increderii investitorilor in perspectivele Romaniei (acestia cer un randament mai mare pentru a investi in economia noastra, pentru ca vad un risc mai mare).

2.Moneda nationala s-a depreciat constant de la inceputul anului aratand neincrederea investitorilor in economie, mai ales pe termen scurt.

3. Dobanzile pe termen scurt, ROBOR, au inceput sa creasca in ultima perioada in special datorita interventiilor bancii centrale in piata valutara pentru a tempera deprecierea leului (depreciere cauzata de masurile PSD din ultimele 8 luni). Banca centrala se foloseste de aceasta situatie pentru a retrage lichiditate din piata interbancara si astfel semnaland ca incepe un ciclul de politica monetara restrictiva. Mai simplu, BNR ne anunta ca urmeaza CRESTEREA dobanzii de politica monetara!", a scris pe Facebook Florin Citu.

El continua rationamentul si spune ca dobanzile mai mari atat pe termen scurt, ca si pe termen lung, impreuna cu o moneda mai slaba, arata ca investitorii percep masurile din ultimele 8 luni ca pe niste decizii care vor duce la cresterea preturilor peste tinta de inflatie a BNR, drept urmare si a dobanzii-cheie, care va frana cresterea economica. Efectul de domino isi va face simtit efectul si, in final, deficitul bugetar va exploda.

