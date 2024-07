Se cauta solutii pentru cei cu credite in franci. Imprumutatii in euro vor si ei conversie

Romanii cu credite in euro sunt nemultumiti de faptul ca Legea conversiei s-ar putea aplica doar celor care au imprumuturi in franci elvetieni.

"Politicienii sunt pe cale de a comite o mare eroare. In cadrul dezbaterilor nu au realizat o analiza a tututor valutelor, nu au solicitat informatii din partea BNR sau a bancilor. In consecinta nu cunosc datele reale ale creditarii in valuta din Romania, care a avut loc dupa anul 2006.

Le reamintim faptul ca daca legea conversiei se va aplica doar creditelor in CHF, problema principala cu care se confrunta debitorii romani nu va fi rezolvata, deoarece aceasta este in realitate creditarea din Romania de dupa 2006, care s-a dovedit a fi un fenomen nociv pentru populatie", arata reprezentantii grupului Dreptate si Normalitate pentru Clientii Bancari.

Ei sustin ca nu inteleg de ce, saptamana trecuta, in cadrul dezbaterii din comisiile de specialitate ale Camerei Deputatilor, reprezentantului lor nu i s-a permis sa aduca in discutie situatia debitorilor in euro si considera acest lucru ca fiind o incalcare grava a dreptului de exprimare.

Printre argumentele lor se numara urmatoarele

cursul euro a crescut cu peste 50% din 2006

imprumutatii in euro si alte valute au platit dobanzi aproape duble fata de debitorii in franci elvetieni.

debitorilor in euro li s-au impus avansuri mari la contractarea creditelor ipotecare, iar pentru ca acestea depaseau 15-30% din valoarea imprumuturilor, li se ofereau credite de nevoi personale la dobanzi uriase

"Alegerile bat la usa, iar politicientii ignora faptul ca cea mai mare parte a electoratului este reprezentat de debitorii in euro, care asteapta solutii la gravele probleme cu care se confrunta in relatia cu bancile. Atragem atentia asupra faptului ca daca Legea conversiei se va aplica numai imprumutatilor in franci, toate incalcarile legilor de catre sistemul bancar vor continua, iar cetatenii Romaniei vor fi inselati si abuzati de catre banci", sustin membrii grupului Dreptate si Normalitate pentru Clientii Bancari.

Respectiva lege a trecut de Senat si se afla in procesul de avizare in comisii la Camera Deputatilor.

Ce impact va avea actul normativ

Proiectul de lege depus in Parlament, care prevede conversia creditelor in franci elvetieni la cursul istoric, din momentul incheierii contractului, va avea un impact asupra sistemului financiar-bancar de 1,8 miliarde lei (400 milioane de euro).

Deputatul liberal Andreea Paul a explicat faptul ca au mai fost luate in discutie alte doua variante, care insa nu au avut parte de o sustinere prea mare din partea colegilor sai, in cadrul dezbaterilor din cadrul comisiilor de specialitate.

Una dintre ele presupunea conversia tuturor creditelor in valute straine la cursul istoric, plus o marja de 20%, iar cealalta solutie implica infiintarea unei scheme de garantii propusa de Ministerul Finantelor.

C.P.

