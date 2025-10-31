Ungaria i-ar putea forta pe creditorii tarii sa isi asume pierderile cauzate de imprumuturile ipotecare realizate in moneda straina, fixand francul elvetian cu pana la 20% sub ratele curente.

Planul ar trebui sa regleze schimbul valutar si sa stabileasca un franc la 180 de forinti, iar un euro la 250 de forinti, pentru rambursarea anticipata a unor credite ipotecare in monede straine, a precizat Janoz Lazar, liderul partidului de guvernamant, intr-o conferinta de presa, in estul Ungariei.

Propunerea va fi discutata de catre cabinetul ungar, pe 11 septembrie, iar decizie ar putea fi luata chiar a doua zi, conform unui purtator de cuvant al partidului.

"Acest lucru inseamna pierderi grave pentru sistemul financiar si ar pune, de asemenea, forintul sub presiune", a tinut sa precizeze Attila Vago, analist in cadrul Concorde Securities, din Budapesta.

Citeste mai multe despre Ungaria ne da lectii. Vezi ce masuri ia impotriva francului pe Business24.ro.

Ads