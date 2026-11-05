CreditPrime sărbătorește 9 ani în România și continuă să simplifice accesul la creditare

CreditPrime sărbătorește 9 ani de activitate în România, marcați de investiții în digitalizare, îmbunătățirea serviciilor și dezvoltarea unor soluții financiare adaptate nevoilor clienților. În această perioadă, compania a oferit soluții financiare rapide, sigure și transparente pentru zeci de mii de români.

În ultimii ani, CreditPrime a accelerat digitalizarea serviciilor sale, simplificând procesul de accesare a unui credit. Anul acesta, compania a lansat un nou proces digital de aplicare, care reduce timpul dintre depunerea cererii și primirea banilor la mai puțin de 10 minute. Creditarea responsabilă, securitatea și respectarea cerințelor legale rămân priorități în fiecare etapă a procesului.

Investițiile în tehnologie și dezvoltarea canalelor digitale reprezintă o parte importantă a strategiei CreditPrime. Aplicația pentru Android a depășit 50.000 de descărcări, confirmând interesul tot mai mare pentru gestionarea serviciilor financiare direct de pe telefon. Totodată, lansarea Programului de Loialitate a adus noi beneficii clienților, în funcție de nivelul lor de implicare.

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Compania a investit și în îmbunătățirea comunicării cu utilizatorii, prin implementarea unor asistenți vocali bazați pe inteligență artificială și a tehnologiei de răspuns vocal interactiv (IVR). Aceste soluții contribuie la simplificarea interacțiunilor de rutină și la eficientizarea serviciilor de asistență.

„În ultimii nouă ani, CreditPrime a crescut alături de clienții săi, iar această aniversare este un moment potrivit să privim atât evoluția companiei, cât și modul în care s-au schimbat nevoile și așteptările consumatorilor. În ultimul an, am simplificat și accelerat accesul la finanțare, am dezvoltat experiența digitală, am introdus noi beneficii pentru clienți și am investit în soluții de comunicare mai eficiente. Ne dorim să continuăm dezvoltarea CreditPrime într-un ecosistem financiar tot mai conectat, flexibil și ușor de utilizat, care să se integreze firesc în viața de zi cu zi a clienților noștri”, a declarat Andrei Răducan, Director General al Ecofinance România.

Aceste realizări reflectă angajamentul CreditPrime de a investi constant în tehnologie și în îmbunătățirea serviciilor oferite pe piața din România.

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Privind spre viitor, compania pregătește lansarea unui Card Virtual, care le va permite clienților să utilizeze direct linia de credit disponibilă pentru plăți online și în magazine.

La începutul celui de-al zecelea an de activitate în România, CreditPrime își propune să continue dezvoltarea unor soluții financiare care oferă mai multă flexibilitate, acces rapid la finanțare și modalități cât mai simple de gestionare a fondurilor.

Despre CreditPrime

CreditPrime România (marca sub care functioneaza Ecofinance IFN SA), parte a grupului Ecofinance, este o instituție financiară nebancară (IFN) înregistrată la Banca Națională a României, specializată în acordarea de credite online persoanelor fizice.

Prin intermediul unei linii de credit flexibile și al unui proces de aplicare 100% online, CreditPrime oferă soluții de finanțare adaptate nevoilor consumatorilor. Compania investește constant în tehnologie și în dezvoltarea serviciilor digitale, cu obiectivul de a face experiența de creditare cât mai simplă, rapidă și accesibilă.

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