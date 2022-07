Revolutii in Europa din cauza crizei?

Problemele cu care se confrunta Grecia si care ameninta si Spania, Italia si Portugalia, arata ca "batranul continent" sta pe un butoi cu pulbere.

Un parlamentar european, britanicul Nigel Farage, este de parere ca masurile de austeritate luate in Grecia si Portugalia duc aceste tari spre revolutii, scrie Russia Today. El spune ca ceea ce se face acum in aceste tari este ceva stupid.

In cazul in care Italia va intra si ea in astfel de probleme, atunci va fi nevoie de mult mai multi baji pentru a o salva, este parerea acestuia. Multe banci din tarile fara probleme le ofera acum bani Greciei si Portugaliei, asteptand sa ii primeasca inapoi ulterior, insa ei au facut abuzuri in privinta acordarii imprumuturilor.

Renuntarea la Euro, prima masura

Falimentul Greciei este inavitabil, in perspectiva masurilor luate de comunitatea europeana in prezent. Mai rau este ca planurile de rezerva lipsesc si ele. Un eventual faliment poate duce si la lipsa alimentelor din magazine, avertizeaza parlamentarul european.

Una dintre solutiile pe care britanicul crede ca le vor lua specialistii este sa le permita Greciei, Portugaliei si Irlandei sa iasa din Zona Euro. Masura va fi urmata de gasirea unei modalitati in care tarile sa isi plateasca datoriile uriase. Ele vor adopta o noua moneda, aceste fiind pasul care sa completeze masurile necesare care trebuie luate urgent.

Europa, in cadere

Uniunea Europeana este in cadere nu numai din punct de vedere financiar, ci si din punct de vedere politic. Se incearca, insa, crearea unor State ale Uniunii Europene, pe model american, fara a se acorda atentie problemelor legate de somaj si altor aspecte deosebit de ingrijoratoare.

Acum, seful Comisiei Europene a avansat un nou plan, prin care bancile sa isi mareasca rezervele pentru a putea rezista in fata unor noi turbulente. Ele pot avea forta de a "ingheta" sistemul financiar european.

