Cel mai slab leu din istorie in fata euro. BNR: 4,8595 lei pentru un euro

Miercuri, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,8586 lei pentru un euro, in urcare cu 0,04% de la nivelul de 4,8567 consemnat marti. Dolarul a crescut cu 0,10%, la 4,0908 lei pe unitate.Cursul mediu al BNR pentru euro aferent lunii august 2020 a fost de 4,8372 lei pe unitate.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut joi cu 0,71%, de la nivelul de 4,0908 lei pe unitate inregistrat miercuri la 4,1198 lei pe unitate.Pe 23 martie 2020, dolarul a atins un maxim istoric, de 4,5316 lei/dolar.Lira sterlina a urcat cu 0,95%, la 5,3445 lei pe unitate, fata de nivelul 5,2943 lei pe unitate consemnat miercuri.Francul elvetian a avansat cu 0,16%, la 4,5228 lei pe unitate, comparativ cu nivelul atins miercuri, de 4,5156 lei pe unitate.Aurul a fost cotat la 257,1520 lei pentru un gram, in declin fata de pretul inregistrat miercuri, de 258,2908 lei.