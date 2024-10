Curs euro-leu: Dacian Ciolos a fost desemnat premier, leul are o revenire spectaculoasa

Leul a inregistrat o apreciere semnificativa pe toate planurile, miercuri, dupa ce presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat in functia de premier pe fostul comisar european Dacian Ciolos.

Banca Nationala a Romaniei a cotat euro la 4,4434 lei/unitate, ceea ce inseamna o apreciere de 0,29% pentru moneda nationala, fata de sedinta precedenta.

"Perechea EUR/RON s-a mutat sub 4,4500 dupa ce presedintele l-a desemnat pe fostul comisar european Dacian Ciolos sa formeze un guvern. Aprecierea leului (care a inchis cu 0,3% mai tare, langa 4,4470/EUR) a fost amplificata de tendinta favorabila a monedelor regionale", se arata in analiza ING Bank remisa Ziare.com.

Ciolos are 10 zile la dispozitie sa isi formeze echipa guvernamentala, iar specialistii bancii olandeze sunt de parere ca guvernul tehnocrat va fi aprobat de Parlament, avand in vedere declaratiile recente ale partidelor politice.

Cand isi anunta Ciolos echipa de ministri si cand va fi votul din Parlament - LIVE

Pe de alta parte, analistii ING Bank remarca faptul ca pozitia noului Cabinet ar parea mult mai puternica in 2016, an electoral, daca ar fi votat de ambele partide mari, in conditiile in care fostul partid de guvernare PSD se abtine, pe moment, sa spuna cum va vota pana nu vede programul de guvernare, in timp ce liberalii au precizat ca ii ofera lui Ciolos tot sprijinul lor.

Ads

"Am putea vedea leul miscandu-se catre 4,4300/EUR dupa ce noul cabinet va fi aprobat de Parlament, dar inaintea votului, nu vedem loc pentru o apreciere suplimentara. Astfel, ne asteptam ca perechea EUR/RON sa se tranzactioneze fara variatii mari astazi in intervalul 4,4400-4,4500", se mai arata in analiza ING Bank.

Desemnarea lui Dacian Ciolos in functia de premier, in presa straina

Cum au evoluat celelalte valute

Dolarul a fost cotat, miercuri, la 4,1357 lei/unitate, marcand o apreciere de 0,33% fata de sedinta precedenta.

Pe de alta parte, cursul francului elvetian a ajuns de la 4,1343 lei/unitate la 4,1144 lei/unitate, in timp ce aurul s-a ieftinit de la 145,8776 lei/gram la 144,8622 lei/gram.

C.P.

Ads