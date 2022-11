Curs euro - leu Euro creste nesemnificativ in raport cu leul

Dupa ce a atins nivelul maxim din ultimele aproape 13 luni, leul s-a depreciat nesemnificativ, miercuri, in raport cu moneda unica europeana.

Banca Nationala a Romaniei a stabilit un curs oficial de 4,0767 lei/euro, in crestere cu 0,08 la suta in comparatie cu ziua precedenta, cand un euro era cotat la 4,0735 lei.

Mai multe evenimente pozitive ar putea influenta cursul valutar, potrivit analistilor ING. Astfel, dupa ce agentia de rating Fitch a indicat, in martie, o posibila imbunatatire a ratingului, si agentia S&P a facut comentarii similare. O eventuala imbunatatire a ratingului ar putea surveni spre sfarsitul anului 2011 sau anul viitor.

De asemenea, potrivit Ministerului Finantelor, nivelul arieratelor a fost de aproximativ un miliard de lei, in limitele agreate cu Fondul Monetar International. In plus, deficitul bugetar din primul trimestru a fost de 1%, atingandu-se tinta FMI.

In raport cu dolarul american, leul a continuat sa se aprecieze, cu 0,27 de procente, ajungandu-se la o cotatie oficiala de 2,7788 lei/unitate, fata de cea de marti, de 2,7862 lei/unitate.

Nu in ultimul rand, pretul aurului a scazut usor, de la 134,7169 lei/gram, marti, la 134,6497 lei/gram, miercuri.

