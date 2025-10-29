Curs euro - leu Euro, la cel mai scazut nivel din ultimele trei luni

Euro a coborat, miercuri, sub pragul psihologic de 4,35 de lei, inregistrand o depreciere de 0,16 procente fata de ziua precedenta.

Astfel, Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs oficial de 4,3485 lei/euro, cel mai scazut nivel de pe 22 ianuarie pana in prezent.

Potrivit analistilor ING, aprecierea monedei nationale ar fi putut fi sprijinita de ultima licitatie din aprilie pentru titluri de stat in lei.

De altfel, leul s-a apreciat si fata de dolarul american, cu 0,39 de procente fata de ziua precedenta, banca centrala anuntand un curs oficial de 3,3401 lei/unitate.

Francul elvetian s-a depreciat, la randul sau, de la 3,5661 lei/unitate, marti, la 3,5316 lei/unitate, miercuri.

In acelasi interval, pretul aurului s-a majorat usor, pana la 153,1613 lei/gram, de la 152,8741 lei/gram.

