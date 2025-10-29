Curs euro - leu Euro, la cel mai scazut nivel din ultimele trei luni

Autor: Teodora Bodeanu
Miercuri, 24 Aprilie 2013, ora 13:31
3188 citiri
Curs euro - leu Euro, la cel mai scazut nivel din ultimele trei luni

Euro a coborat, miercuri, sub pragul psihologic de 4,35 de lei, inregistrand o depreciere de 0,16 procente fata de ziua precedenta.

Astfel, Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs oficial de 4,3485 lei/euro, cel mai scazut nivel de pe 22 ianuarie pana in prezent.

Potrivit analistilor ING, aprecierea monedei nationale ar fi putut fi sprijinita de ultima licitatie din aprilie pentru titluri de stat in lei.

De altfel, leul s-a apreciat si fata de dolarul american, cu 0,39 de procente fata de ziua precedenta, banca centrala anuntand un curs oficial de 3,3401 lei/unitate.

Francul elvetian s-a depreciat, la randul sau, de la 3,5661 lei/unitate, marti, la 3,5316 lei/unitate, miercuri.

In acelasi interval, pretul aurului s-a majorat usor, pana la 153,1613 lei/gram, de la 152,8741 lei/gram.

Șoferul unei Dacii Sandero a fost prins de radar cu o viteză incredibilă. A depășit chiar viteza maximă declarată de constructor pentru acest model
Șoferul unei Dacii Sandero a fost prins de radar cu o viteză incredibilă. A depășit chiar viteza maximă declarată de constructor pentru acest model
Un tânăr de 22 de ani din Franța a fost prins de radar conducând o Dacia Sandero cu 189 km/h, depășind astfel chiar viteza maximă declarată de constructor, de 183 km/h. Incidentul a avut...
Peste un milion de utilizatori discută despre suicid cu ChatGPT, anunță OpenAI. Măsurile luate de companie
Peste un milion de utilizatori discută despre suicid cu ChatGPT, anunță OpenAI. Măsurile luate de companie
Compania californiană de inteligenţă artificială (IA) estimează că aproximativ 0,15% dintre utilizatorii ChatGPT au conversaţii care includ indicatori expliciţi de planificare sau intenţie...
#curs euro, #curs euro BNR, #curs valutar euro, #curs leu, #Curs BNR , #curs valutar
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului
a1.ro
Cristian Botgros, primele declaratii dupa ce a iesit din coma. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:"Nu-mi dadeau sanse la viata"
ObservatorNews.ro
Salariu de mii de euro si cazare gratuita. Tara care cauta muncitori pentru statiunile montane

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Creșteri spectaculoase la BVB – TradeVille
  2. Șoferul unei Dacii Sandero a fost prins de radar cu o viteză incredibilă. A depășit chiar viteza maximă declarată de constructor pentru acest model
  3. Peste un milion de utilizatori discută despre suicid cu ChatGPT, anunță OpenAI. Măsurile luate de companie
  4. Sumele uriașe pe care le primesc lunar „specialii” României. Veniturile lor, mai protejate ca oricând. Lista bugetarilor care primesc pensii speciale și sumele încasate
  5. Legea lui Trump împinge SUA spre o criză record. Cel mai mare dezastru din istorie, lipsesc 38.000 de miliarde dolari
  6. Cel mai mare bancher din Rusia anunță: Orbirea conducerii lui Putin ratează ceva crucial, fără asta nu va exista nimic
  7. Xiaomi lansează HyperOS 3: un Android 16 cu „suflet de iOS” și AI integrat prin Google Gemini
  8. Verificarea vârstei cu buletinul pentru accesul la Play Store. Google schimbă regulile pe Android
  9. Apple revine la ideea controversată. iPhone 20 ar putea renunța complet la butoanele fizice
  10. Samsung pregătește o surpriză uriașă. Primul telefon tri-fold, Galaxy G Fold, ar putea fi anunțat în orice moment. Au apărut și primele poze