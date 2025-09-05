Curs euro - leu Euro, la cel mai scazut nivel din ultimele doua saptamani

Autor: Teodora Bodeanu
Vineri, 22 Iulie 2011, ora 13:16
1599 citiri
Curs euro - leu Euro, la cel mai scazut nivel din ultimele doua saptamani
Foto: Ziare.com

Moneda unica europeana a atins cel mai scazut nivel din ultimele doua saptamani in raport cu leul, Banca Nationala a Romaniei anuntand un curs oficial de 4,2233 lei/euro, vineri.

Astfel, s-a inregistrat o scadere de 0,52 la suta in comparatie cu ziua precedenta, cand euro era cotat la 4,2454 lei, dupa ce, joi seara, leul reusise deja sa mai castige din pierderile zilelor anterioare.

O apreciere semnificativa s-a inregistrat fata de dolarul american, leul urcand cu 2,09 procente, comparativ cu joi. Banca centrala a anuntat, prin urmare, un curs oficial de 2,9328 lei/unitate.

Leul a evoluat pozitiv si fata de francul elvetian, cursul reducandu-se de la 3,6443 lei/unitate la 3,5721 lei/unitate.

De asemenea, pretul aurului s-a diminuat, coborand sub 150 de lei pe gram, cotatia oficiala de vineri fiind de 149,7691 lei/gram.

De ce produsele alimentare diferă la preț în orașele țării, deși sunt fix aceleași, vândute de aceiași comercianți
De ce produsele alimentare diferă la preț în orașele țării, deși sunt fix aceleași, vândute de aceiași comercianți
Mulți dintre cetățeni se întreabă de ce exact aceleași produse, vândute de același comerciant, au prețuri diferite în orașele țării. Explicația are în vedere mai multe aspecte....
OMV vrea să facă reduceri de personal. Filiala Petrom va fi afectată cel mai mult
OMV vrea să facă reduceri de personal. Filiala Petrom va fi afectată cel mai mult
Grupul austriac de petrol, gaze şi produse chimice OMV intenţionează să renunţe la 2.000 din cei 23.000 de angajaţi la nivel mondial, a relatat joi seara, 4 septembrie, ziarul Kurier....
#curs euro, #curs euro BNR, #curs valutar euro, #curs leu, #Curs BNR , #curs valutar
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Anunt de ultima ora al lui Daniel David. Ce trebuie sa faca parintii luni, cand incepe scoala
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
INTERVIU EXCLUSIV cu Nicusor Dan. Ce nota si-ar da dupa 100 de zile si cand merge in SUA. "Invitatia exista"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nasdaq înăsprește regulile de listare – TradeVille
  2. De ce produsele alimentare diferă la preț în orașele țării, deși sunt fix aceleași, vândute de aceiași comercianți
  3. OMV vrea să facă reduceri de personal. Filiala Petrom va fi afectată cel mai mult
  4. Ministrul Manole, întrebat dacă se cunoaște amploarea muncii la negru, răspunde "Nu". Inspecția Muncii ar putea face controale cu sprijinul Jandarmeriei
  5. Cum este viața fără smartphone timp de 30 de zile: "O lecție pe care nu o voi uita"
  6. Cum a convins ministrul Bogdan Ivan trei companii de furnizare a energiei electrice să scadă tarifele sub 1,30 lei
  7. Panică în sistemul bancar. Se cere o monedă euro digitală, ca salvare în caz de blackout: „Serviciile de plată, la fel de esențiale ca apa potabilă”
  8. Memorandumul cu măsuri privind reducerea etapizată a prețului la energia electrică, adoptat de Guvern
  9. Guvernul taie gratuitatea pentru 1,5 milioane de români pentru a face o economie de 21 de milioane de euro. Decizie controversată
  10. Revigorare surprinzătoare a consumului domestic în luna iulie! Ce a provocat creșterea