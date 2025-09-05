Curs euro - leu Euro, la cel mai scazut nivel din ultimele doua saptamani

Moneda unica europeana a atins cel mai scazut nivel din ultimele doua saptamani in raport cu leul, Banca Nationala a Romaniei anuntand un curs oficial de 4,2233 lei/euro, vineri.

Astfel, s-a inregistrat o scadere de 0,52 la suta in comparatie cu ziua precedenta, cand euro era cotat la 4,2454 lei, dupa ce, joi seara, leul reusise deja sa mai castige din pierderile zilelor anterioare.

O apreciere semnificativa s-a inregistrat fata de dolarul american, leul urcand cu 2,09 procente, comparativ cu joi. Banca centrala a anuntat, prin urmare, un curs oficial de 2,9328 lei/unitate.

Leul a evoluat pozitiv si fata de francul elvetian, cursul reducandu-se de la 3,6443 lei/unitate la 3,5721 lei/unitate.

De asemenea, pretul aurului s-a diminuat, coborand sub 150 de lei pe gram, cotatia oficiala de vineri fiind de 149,7691 lei/gram.

