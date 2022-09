Curs euro-leu: Euro scade sub 4,18 lei, dolarul ajunge din nou sub 3 lei

Moneda europeana isi continua declinul in fata leului, BNR stabilind, joi, un curs de 4,1788 lei/euro, in scadere cu 0,07% fata de ziua precendenta, cand cursul oficial a fost de 4,1816 lei/euro.

Leul ajunge astfel la un nou maxim al ultimelor noua luni si jumatate, o cotatie apropiata inregistrandu-se pe 28 mai 2010, cand euro a fost 4,1623 lei.

De altfel, analistii JP estimeaza ca leul se va intari in continuare pe parcursul lui 2011, pana la un curs de 4 lei pentru un euro in decembrie. Prognoza ING Bank ia insa in considerare ca, spre sfarsitul anului, cursul de schimb va fi in jur de 4,2 lei/euro.

Si moneda americana s-a depreciat, joi, in fata leului, scazand pentru a doua oara in aceasta saptamana la un nivel sub 3 lei. Astfel, BNR a stabilit un curs de 2,9807 lei/dolar, cu 0,71% mai putin decat ziua de miercuri, cand un dolar costa 3,0019 lei.

Si pretul gramului de aur si-a continuat scaderea, ajungand la un nivel de 134,4281 lei, in scadere fata de ziua anterioara, cand a costat 134,7601 lei.

