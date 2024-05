Curs euro - leu: Hotararile din zona euro nu au ajutat leul

Leul nu s-a apreciat, joi, fata de moneda unica europeana, asa cum se asteptau analistii, avand in vedere imbunatatirea sentimentului investitorilor, in urma deciziilor luate in zona euro pentru stoparea crizei datoriilor.

Banca Nationala a Romaniei a anuntat, joi, un curs oficial de 4,3288 lei/euro, cu 0,03 la suta in plus fata de ziua precedenta.

Pana la sfarsitul sedintei de tranzactionare, leul s-ar putea aprecia, insa castigurile inregistrate de moneda locala ar putea fi mai mici decat cele ale monedelor regionale, deoarece leul s-a dovedit rezistent in fata presiunilor de depreciere, potrivit analistilor ING.

In schimb, leul s-a apreciat fata de dolarul american, coborand sub pragul de 3,1 lei/unitate. Joi, dolarul a pierdut 0,44 la suta in fata monedei nationale, pana la nivelul de 3,0897 lei/unitate.

De asemenea, francul elvetian s-a depreciat de la 3,5475 lei/unitate la 3,5320 lei/unitate.

Nu in ultimul rand, optimismul pietelor a condus si la usoara scadere a pretului aurului, de la 171,0652 lei/gram, miercuri, la 169,7561 lei/gram, joi.

