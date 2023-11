Curs euro - leu Leul creste, dupa aprobarea masurilor de austeritate in Grecia

Leul a continuat sa se aprecieze fata de moneda unica europeana, luni, Banca Nationala a Romaniei anuntand un curs oficial de 4,3477 lei/euro.

Astfel, s-a inregistrat o apreciere a leului cu 0,12 procente in comparatie cu vineri, dupa ce, in prima zi a saptamanii, bursele europene au deschis in urcare, pe fondul adoptarii masurilor de austeritate in Parlamentul elen.

De altfel, pe plan international, moneda unica a castigat teren in fata dolarului american.

La randul sau, leul a urcat cu 0,16 procente fata de moneda americana, banca centrala anuntand un curs de 3,2778 lei/unitate.

De asemenea, s-a inregistrat o apreciere a leului si fata de francul elvetian. Astfel, acesta a coborat de la 3,5986 lei/unitate, vineri, la 3,5952 lei/unitate, in prima zi a saptamanii.

In schimb, s-a observat o usoara majorare a pretului aurului, de la 181,2627 lei/gram la 182,0262 lei/gram.

