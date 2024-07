Leul s-a apreciat, luni, in fata principalelor valute.

Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs oficial de 4,3873 lei/euro, ceea ce inseamna o crestere de 0,29% fata de sedinta precedenta.

"Leul a continuat sa se aprecieze in sedinta de vineri, inchizand saptamana la 4,3900/EUR, dupa ce a castigat 150 de puncte. Astfel, aprecierea din ultima saptamana a ajuns la 750 de puncte (sau 1,5%), iar aceasta inertie ar trebui sa sustina aprecierea dincolo de pragul de 4,3850/EUR.

De asemenea, banca centrala s-ar putea dovedi usor mai flexibilia, deoarece a parut ca miscarea de depreciere recenta a fost favorizata de faptul ca leului nu i s-a permis sa depaseasca pragul respectiv pentru mare parte din ultimele doua luni. In cazul in care vom asista la o spargere usoara a nivelului de 4,3850/EUR, miscarea catre 4,35/EUR ar trebui sa se dovedeasca rapida", se arata in raportul ING Bank remis Ziare.com.

Mai mult, cotatia afisata de BNR pentru moneda americana a fost de 3,2638 lei/dolar, leul castigand 0,24% fata de sedinta precedenta.

Francul elvetian a scazut de la 3,6204 lei/unitate la 3,6102 lei/unitate, in timp ce aurul s-a scumpit pana la 136,9924 lei/gram.

Ads