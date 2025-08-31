Curs euro-leu: Leul pierde teren in fata euro

Leul a pierdut teren, vineri, in fata monedei europene, Banca Nationala a Romaniei afisand un curs de 4,4412 lei/euro.

Astfel, moneda nationala a scazut cu 0,02% fata de sedinta de ieri, cand un euro era cotat la 4,4421 lei/unitate.

In schimb, leul a castigat 0,63% fata de dolar, care a fost cotat la 3,5697 lei/unitate.

Totodata, francul elvetian a scazut, vineri, de la 3,6976 lei/unitate la 3,6935 lei/unitate, in timp ce aurul s-a scumpit de la 136,1898 lei/gram la 136,8747 lei/gram.

I.O.

