Curs euro-leu: Leul pierde teren in fata euro

Vineri, 21 Noiembrie 2014, ora 13:30
2160 citiri
Curs euro-leu: Leul pierde teren in fata euro

Leul a pierdut teren, vineri, in fata monedei europene, Banca Nationala a Romaniei afisand un curs de 4,4412 lei/euro.

Astfel, moneda nationala a scazut cu 0,02% fata de sedinta de ieri, cand un euro era cotat la 4,4421 lei/unitate.

In schimb, leul a castigat 0,63% fata de dolar, care a fost cotat la 3,5697 lei/unitate.

Totodata, francul elvetian a scazut, vineri, de la 3,6976 lei/unitate la 3,6935 lei/unitate, in timp ce aurul s-a scumpit de la 136,1898 lei/gram la 136,8747 lei/gram.

I.O.

Șeful Dacia, Denis le Vot, pregătit să plece, supărat că nu a fost ales la conducerea Renault. Cum rămâne cu mașinile pe care le pregătește Dacia SURSE
Șeful Dacia, Denis le Vot, pregătit să plece, supărat că nu a fost ales la conducerea Renault. Cum rămâne cu mașinile pe care le pregătește Dacia SURSE
O informație apărută pe surse sugerează că, în urma schimbărilor din vârful Renault Group după plecarea fostului CEO, poziția de conducere a mărcii Dacia ar putea rămâne vacantă în...
Microsoft pregătește cea mai așteptată schimbare din Word. Ce va face automat de acum cea mai utilizată aplicație din Windows
Microsoft pregătește cea mai așteptată schimbare din Word. Ce va face automat de acum cea mai utilizată aplicație din Windows
Microsoft pregătește o transformare majoră pentru unul dintre cele mai folosite programe din lume. Începând cu versiunea 2509, Word pentru Windows va avea ca setare implicită salvarea...
#curs euro leu, #curs valutar, #curs dolar leu, #euro leu dolar , #curs valutar
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandal urias! Gabi Tamas s-ar fi luat la bataie cu un bodyguard si ar fi fost "aruncat in strada". Ce a urmat
a1.ro
Ce pensie primeste Valentin Ceausescu de la statul roman. Cu ce suma traieste unicul fiu ramas in viata al sotilor Ceausescu
ObservatorNews.ro
Furtuni puternice lovesc in 17 judete de la ora 10.00. Ploi torentiale, grindina si vijelii pana la noapte

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șeful Dacia, Denis le Vot, pregătit să plece, supărat că nu a fost ales la conducerea Renault. Cum rămâne cu mașinile pe care le pregătește Dacia SURSE
  2. Microsoft pregătește cea mai așteptată schimbare din Word. Ce va face automat de acum cea mai utilizată aplicație din Windows
  3. Trenul a ajuns „un moft” mai mare ca avionul. Paradox tipic românesc: De ce cursele feroviare sunt mai scumpe decât cele aeriene
  4. România a început să investească atât de puternic în regenerabile, încât devine hub regional pe o piață de zeci de miliarde de dolari anual
  5. Prețul gazelor rămâne plafonat până la 31 martie 2026, deci până la finalul sezonului rece, promite ministrul Energiei, Bogdan Ivan
  6. Wikipedia, noua țintă a republicanilor americani. Acuzații de manipulare și „infiltrare” politică
  7. Guvernul renunță la impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor, în ciuda nevoii de a crește veniturile statului. Ce explicație aduce ministrul de Finanțe
  8. Mesajul din două cuvinte pe care îl are un miliardar pentru cei care nu vor să învețe să folosească Inteligența Artificială
  9. Unul dintre cele mai controversate proiecte legislative europene vrea să îi lase pe utilizatori fără mesaje criptate pe WhatsApp, Telegram și alte aplicații
  10. Ministrul Bogdan Ivan spune că s-au găsit metode care să ducă la scăderea prețului "pe termen scurt și mediu" la energie