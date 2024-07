Curs leu-euro: Euro atinge maximul ultimelor sapte saptamani

Euro a inregistrat un avans usor, luni, pana la un curs oficial de 4,4537 lei/unitate, ce reprezinta un nivel maxim al ultimelor sapte saptamani.

Astfel, moneda europeana a castigat 0,06% fata de sedinta precedenta de vineri.

O rata de schimb superioara, de 4,4588 lei/euro, a fost publicata de banca centrala pe 28 iunie.

"Scaderile usoare ale burselor europene din aceasta dimineata alaturi de noul nivel record stabilit in cresterea din ultimii ani de randamentele titlurilor de stat americane sugereaza ca leul va avea in continuare o tendinta de depreciere", se arata in analiza ING Bank, remisa Ziare.com.

Dolarul a castigat si el teren in fata leului, ajungand la o cotatie oficiala de 3,3392 lei/unitate, ceea ce reprezinta un avans de 0,08% comparativ cu sedinta de vineri.

Francul elvetian a urcat usor, de la 3,6002 lei/unitate, la 3,6046 lei/unitate, in timp ce pretul aurului a avansat de la 146,0524 lei/gram, la 147,6839 lei/gram.

