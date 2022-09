Curs leu-euro Leul s-a apreciat fata de moneda unica

Leul a crescut usor, joi, comparativ cu moneda unica, dar a continuat sa piarda teren in fata celorlalte valute majore.

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a mentinut joi rata dobanzii de politica monetara la 5,25% pe an, precum si nivelurile ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit, de 15%, respectiv 20%, in conformitate cu asteptarile analistilor.

Astfel, BNR a afisat un curs oficial de 4,5140 lei/euro, in scadere cu 0,06% fata de ziua precedenta.

Pe de alta parte, mondeda nationala a scazut fata de dolarul american cu 0,15%, cotatia oficiala fiind de 3,5131 lei/unitate.

Leul s-a depreciat si fata de francul elvetian, cursul BNR fiind joi de 3,7360 lei/unitate, comparativ cu 3,7358lei/unitate in ziua precedenta.

Dupa mai multe recorduri consecutive, pretul gramului de aur a scazut joi la 198,1462 lei/gram, de la 198,9198 lei/gram in ziua anterioara.

Ads