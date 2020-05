Curs valutar: Aurul atinge o noua valoare record

Ziare.

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,8392 de lei/unitate, o crestere usoara in comparatie cu ultima sedinta a saptamanii trecute.Dolarul american a crescut si el, fiind cotat de BNR la 4,4783 de lei/unitate, cu 0,03% mai mult fata de sedinta precedenta.Si francul elvetian este in crestere, ajungand la 4,6037 de lei, fata de vineri cand costa 4,6018 de lei.Lira sterlina a continuat sa scada si a ajuns la 5,4272 de lei, fata de 5,4610 de lei, cursul de vineri.Pretul gramului de aur a crescut cu aproape 4 lei. BNR a anuntat ca acesta a ajuns la valoarea record de 253,7705 de lei, fata de 249,8083 de lei cat costa vineri.Anterior, gramul de aur ajunsese la o valoare record in luna aprilie, cand BNR a anuntat ca acesta costa 249,9219 lei.Iata care a fost cursul valutar de vineri, 15 mai A.D.