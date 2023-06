Curs valutar: Leul continua picajul. Euro, la un nou nivel maxim din ultimii cinci ani

Leul continua sa se deprecieze in asteptarea publicarii in Monitorul Oficial a ordonantei de urgenta de modificare a Codului Fiscal si dupa ce Mugur Isarescu a anuntat joi o crestere de 0,8% a prognozei de inflatie pentru finalul acestui an.

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, joi, un euro la 4,6390 de lei/unitate, cu 0,24% mai mult fata de joi.

In schimb, dolarul american scade si este cotat de BNR la 3,9803 de lei/unitate, cu 0,16% mai putin fata de ziua precedenta.

Si francul elvetian a crescut vineri si a depasit pragul de 4 lei. Acesta a ajuns la 4,0078 de lei/unitate, fata de joi cand a fost 3,9870 de lei.

Si lira sterline s-a apreciat si a ajuns vineri la 5,2365 de lei, fata de 5,2213, cat a fost joi.

Pretul gramului de aur a scazut. BNR a anuntat ca acesta costa 164,4043 de lei, fata de 164,6061 de lei cat a fost joi.

Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a explicat joi de ce se depreciaza leul: Se contureaza o problema.

A.G.

Ads