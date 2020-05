Curs valutar: Leul continua sa scada

Iata si

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,8297 lei pentru un euro, in crestere fata de sedinta anterioara.Maximul istoric al euro in raport cu leul, de 4,8448 lei/euro, a fost atins pe 17 martie 2020., cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut marti cu 0,07% - la 4,4639 lei/ unitate.s-a depreciat marti si a ajuns la 5,5046 lei, comparativ cu luni cand valora 5,5163 lei.a crescut la 4,5925 lei pe unitate, de la nivelul atins luni de 4,5901 lei pe unitate.a crescut cu aproape un leu. BNR a anuntat ca acest costa 244,7235 de lei, comparativ cu luni cand era 243,9362 de lei.