Comisia Nationala de Prognoza a anuntat marti ca a revizuit in crestere estimarea in privinta cursului valutar mediu pe 2012, la 4,4 lei/euro, de la 4,37 lei/euro, ignorand elemente importante precum instabilitatea zonei euro.

Insa Romania nu ar putea sustine acest curs nici daca situatia din Grecia se amelioreaza, sustin analistii contactati de Business24.

"Avem de-a face acum cu niste factori de influenta foarte volatili care nu tin neaparat de o moderare, ci de conditii geo-politice si politice internationale. Cel putin pana la sfarsitul acestei luni cand vom afla ce se intampla cu Grecia si cu euro, eu nu m-as aventura intr-un calcul de aceasta natura si nu le-as da publicitatii", a declarat pentru Business24, economistul Mircea Cosea.

Conform economistului, Comisia Natioana de Prognoza foloseste anumite modele, iar calculul este mai mult econometric decat sa fie bazat pe o analiza a factorilor europeni si interni. In baza acestor modele folosite de CNP, spune Cosea, reiese un curs de 4,4 - 4,42 lei/euro, insa estimarea este optimista.

Citeste mai multe despre Romania n-ar putea sustine un curs de 4,4 lei/euro nici fara contextul european pe Business24.ro.

Ads