Rubla, la pamant. Cum este afectata viata de zi cu zi a rusilor

Deprecierea puternica a rublei scumpeste viata rusilor si le da peste cap planurile de vacanta, in pofida eforturilor bancii centrale de la Moscova de a stopa acest fenomen.

Este cazul lui Vasili Isaev, un manager de vanzari in varsta de 37, ale carui planuri de vacanta in Italia au fost spulberate.

"Daca incasezi salariul in ruble, o vacanta pe plajele din Europa va fi dificila in acest an. Vom merge in Bulgaria in loc de Italia si vom inchiria un apartament la o distanta putin mai mare de mare", a spus acesta, potrivit Bloomberg.

Rusii cheltuiesc in prezent mai mult decat in urma cu cateva luni pentru a umple un cos de cumparaturi cu produse de uz cotidian, iar impactul deprecierii rublei ar putea fi si mai puternic pe fondul accelerarii inflatiei.

Rusia, un tigru economic doar pe hartie?

Consumul anemic ameninta sa zdruncine un alt pilon al economiei afectate deja de iesirile insemnate de capitali, ca urmare a sanctiunilor aplicate de tarile occidentale Rusiei.

Indiferenta la masurile luate de banca centrala, rubla s-a depreciat pe masura ce s-a extins lista sanctiunilor aplicate in replica la actiunile presedintelui rus Vladimir Putin in Ucraina, iar mai multe companii straine au vandut activele detinute in Rusia.

Astfel, moneda nationala a Rusiei a scazut cu 7,2% in acest an, reprezentand cea mai slaba evolutie dupa peso-ul argentinian si cel chilian dintre monedele a 24 de tari emergente. Doar un ultima luna, rubla a inregistrat un declin de 0,5%.

Banca Rusiei a incercat sa opreasca declinul rublei prin majorarea ratei dobanzii cheie cu 2 puncte procentuale incepand din luna martie, dar si prin interventii pe piata valutara, conform economistilor de la VTB Capital.

Totusi, aceste masuri nu au reusit sa impiedice cresterea costurilor vietii in Rusia, ca urmare a scumpirii importurilor.

Aceasta situatie afecteaza si activitatea salonului de coafura detinut de Narine Karapetian, 30 de ani, intr-o localitate aflata la 120 de kilometri de Moscova. Clientii s-au imputinat dupa ce furnizorii de produse de ingrijire a parului din import au crescut preturile de doua ori in acest an, cresteri care se reflecta si in pretul serviciilor.

Tarile europene care detin cheia sanctiunilor aplicate Rusiei

In acest context, rata inflatiei a urcat la 7,3% in aprilie, cel mai mult din luna mai a anului trecut, iar erodarea puterii de cumparare a rusilor contribuie la declinul economiei, declansat de iesirile masive de capital.

Doar in primul trimestru al anului au iesit din Rusia peste 50 de miliarde de dolari, comparativ cu 63 de miliarde de dolari pe tot anul 2013.

Potrivit Fondului Monetar International, economia Rusiei se afla deja in recesiune. Institutia si-a redus prognoza de crestere economica pentru Rusia saptamana trecuta, pentru a doua oara in mai putin de o luna, estimand un avans de 0,2% pentru acest an, fata de o crestere de 1,3% anul trecut.

Rusia investeste masiv in infrastructura din Crimeea

Exista insa si avantaje in deprecierea rublei

Deoarece aproximativ jumatate din veniturile bugetare ale Rusiei provin din vanzarile de petrol si gaze naturale, principalul beneficiar este guvernul.

Exportatorii din domeniul energiei electrice vor castiga 2 mii de miliarde de ruble (peste 56 de miliarde de dolari) datorita deprecierii monedei, ceea ce inseamna ca vor contribui cu 900 de miliarde de ruble in plus la buget, a aratat directorul Centrului de Dezvoltare din cadrul Scoalii Superioare de Economie, Natalia Akindinova.

Acest lucru nu schimba faptul ca rusii trebuie sa stranga cureaua, inclusiv prin renuntarea la vacante in tari ca Italia si Spania in favoarea unor destinatii ca Grecia si Muntenegru, potrivit operatorilor din turism.

