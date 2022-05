Vasilescu: Mesajele de la BNR sunt simple. Euro nu va ajunge la un curs de 5 lei

Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a comentat, vineri, informatiile potrivit carora euro ar putea ajunge la un curs de 5 lei, precizand ca acest lucru nu se poate intampla, chiar si in contextul crizei economice din Grecia.

"Lucrurile sunt foarte complicate, dar in acelasi timp si foarte simplu de descifrat. Mesajele de la BNR sunt foarte simple: daca s-ar intampla ceva in Grecia sau in alta parte a Europei care sa determine o presiune puternica fata de euro, normal ca aceasta presiune s-ar resimti si la noi.

Am auzit foarte multe opinii, ca s-ar repeta scenariul din 2008, cand leul s-a depreciat fata de euro cu vreo 14% si acum ar urma sa mai vedem tot o depreciere cu 14% si sa ajunga cursul pentru un euro la 5 lei. Aceasta judecata e facuta de-a indoaselea pentru ca nu seamana 2008 cu 2012", a declarat specialistul pentru emisiunea "Talk B1", difuzata de B1 TV.

Vasilescu a adaugat ca BNR ar fi dispusa sa foloseasca toate instrumentele de care dispune pentru a apara stabilitatea preturilor.

"Euro nu ar putea ajunge la 5 lei, asa cum se discutase", a conchis consilierul.

Cursul de schimb se poate indrepta usor catre 5 lei/euro, iar presiunile pe euro si monedele din regiune vor continua in urmatorii ani, a declarat saptamana trecuta presedintele ING Bank Romania, Misu Negritoiu.

"Prognoza noastra (ING - n.red.) pentru sfarsitul acestui an era cam unde este leul astazi. La data respectiva nu aveam in calcul evolutiile mai ales din zona euro, alegerile din Grecia, etc. Dar eu cred ca leul se poate indrepta usor catre 5 lei/euro", a mentionat Negritoiu, la Pro TV.

Misu Negritoiu a subliniat ca in Romania vulnerabilitatea este in crestere din doua considerente: "o data suntem vulnerabili la expunerea greceasca in Romania si problema Romaniei este parte din problema Greciei, avand in vedere expunerea in sectorul bancar. In al doilea rand, tipicul politicii noastre monetare este unul destul de mult legat de euro, avand in vedere dimensiunea portofoliului de credite denominate in euro".

