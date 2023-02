Bancile romanesti incurajeaza depozitele in euro

Bancile par sa incurajeze depozitele in euro prin dobanzile practicate, descuranjand in acelasi timp pe cele in lei, care sunt remunerate cu dobanzi sub inflatie.

Si guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, sublinia acest fenomen cu ocazia prezentarii celui mai recent raport asupra inflatiei, potrivit Romania Libera.

"Ceea ce ne surprinde foarte tare este legat de depozitele in valuta. Observam ca exista rate de dobanda excesive fata de ce este pe plan international. Si la facilitati overnight dobanzile sunt de 2-3%. Sunt banci care ofera 4-5% la depozitele in euro. Cred ca sunt extrem de generosi. Se bat pentru clienti, probabil ca asta este o explicatie. Si, probabil, faptul ca inca au fost debitori care au acceptat credite cu dobanzi ridicate le-a facilitat acest lucru", a declarat Isarescu.

Randamentele la depozite in euro Romania sunt printre primele locuri in Europa, dar, in ceea ce priveste economiile in lei, este vorba mai degraba de pierderi reale, in conditiile in care cea mai mare dobanda oferita pe piata este de 7,6%, sub inflatia prognozata de BNR pentru 2010 (8,2%).

Asta inseamna ca un depozit facut acum, pe trei luni, va aduce randamente sub nivelul inflatiei, deci in pierdere.

