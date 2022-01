Depozitele bancilor care nu tin cont de reguli - Afla care sunt acestea

Daca te-ai gandit sa depui bani la banca, dar nu vrei sa fii legat de un termen fix precum cel de 3, 6 sau 12 luni, trebuie sa stii ca exista si banci care au si produse de economisire care nu tin cont de aceste perioade. Unele dintre aceste depozite reprezinta chiar niste promotii care iti pot aduce niste bani in plus, fata de unele economisiri "conventionale".

Una dintre cele mai bune oferte care se gasesc acum pe piata este Alpha Tax Protect, de la Alpha Bank. Alpha Tax Protect este depozitul pe termen de 4 saptamani (28 zile), 16 saptamani (112 zile) sau 24 saptamani (168 zile). Acesta poate fi in lei, euro sau USD si iti protejeaza veniturile in asa fel incat, dupa aplicarea impozitului, nivelul castigurilor tale sa ramana la fel.

Aceste depozite au dobanzi de 7,73% pe an, 8,03% si respectiv 8,33%. Dobanzile sunt asa mari pentru ca acestea acopera si cei 16%, impozit pe profit. De fapt, bonificatiile care iti aduc castigul sunt 6,50%, 6,75% si 7,00%.

La deschiderea depozitului vei avea 0% comision pentru constituirea si administrarea depozitului, dar si 0% comision daca alegi sa retragi toata suma si dobanda acumulata in ziua scadentei si in urmatoarele 3 zile lucratoare.

Si ATE Bank are o serie de astfel de depozite. Numit Alegerea Ta, produsul ofera, la scadenta, posibiliatea de a constitui un nou depozit din aceasta serie, alegand din nou ziua cand doresti sa primesti dobanda aferenta noii perioade de constituire a depozitului. Aceste depozite se pot constitui pe o perioada de 2, 5, 7 si 10 luni. Suma minima pentru depunerile in lei este de 100 de lei. Dobanda bruta pentru aceste produse este de 7,75% pe an.

La constituirea depozitului, daca ai incheiat cu ATE Bank una sau mai multe conventii de virare (salariu, pensie sau alocatie), beneficiezi de o crestere procentuala a ratei de dobanda anuale pentru fiecare conventie semnata, cu 0,20% pe an pentru depozitele constituite in lei.

Tot in categoria aceasta intra si depozitele Sparta, tot de la ATE Bank, pe 4 si 8 luni, la care dobanda este tot de 7,75% pe an, cu un minim de depozitat de 100 lei.

Banca Romaneasca are si ea doua astfel de depozite de economisire, numite Superdepozit. Astfel, un depozit este cu plata dobanzii la constituire - dobanda 7,25% pe an, iar unul cu plata bonificatiei la scadenta - dobanda 7,50% pe an. Ambele depozite se pot constitui pe o perioada de 4 luni. Suma minima pentru depozit este de 500 de lei.

Depozitul Start este in portofoliul Bancpost si poate fi constituit pe 4 luni. Suma minima pentru deschiderea acestuia este de 3.000 de lei, iar dobanda ajunge la 7,25%. Totodata, banca mai ofera tot un depozit Start, dar pentru 100 de zile, cu o suma minima de constituire de 500 de lei. Bonificatia pentru acesta este de 7,00%.

Depozitul 100 vine in oferta Piraeus Bank cu o dobanda de 7,15%. Suma minima pentru constituirea depozitului este de 8.000 de lei. Pentru acesta se poate opta pentru prelungirea automata a depozitului la scadenta cu urmatoarele optiuni de plata a dobanzii: capitalizarea dobanzii la scadenta (dobanda acumulata se va adauga la suma depusa initial) sau plata dobanzii la scadenta (dobanda acumulata se va transfera in contul curent, unde este disponibila in orice moment).