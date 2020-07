Economie pe timp de pandemie. Unde puteti pune bani deoparte cel mai eficient

Libra Bank, cea mai mica suma initiala de depunere

Titlurile de stat bat economisirea bancilor

Cu toate acestea, cei care au bani de pus deoparte o pot face la cateva banci si IFN-uri care au dobanzi atragatoare.Potrivit Conso.ro , cel mai avantajos depozit pe care-l puteti gasi in momentul de fata este la TBI. Aici, Daca depuneti online 5.000 de lei, intr-un depozit cu o maturitate de 12 luni, veti scoate 5.180 de lei. La scadenta depozitul respectiv are un comision de retragere de 0%. Dar sa nu uitam de cei 16% pe care statul ii pune pe profit. De aici si faptul ca nu veti reatrage un castig de 200 de lei, ci de doar 180 de lei.Urmatoarea oferta vine de la CEC Bank, acolo unde dobanda este de 3,60% pe an. Astfel ca, dupa 12 luni, de la depunerea online a banilor, veti fi economisit 162 de lei. Problema acestui depozit este ca, si chiar daca alegeti sa retrageti banii la scadenta, banca tot va percepe un comision de 0,5%.La Idea Bank, bonificatia pe care o are depozitul la 12 luni este de 3,5%, iar, in schimbul sumei depuse, de 5000 de lei, veti reusi sa mai bagati in buzunar aproape 160 de lei. Banca nu are comision de retragere, daca efectuati tranzactia in ziua agreata, dar pentru restul zilelor, va trebui sa achitati un comision de 0,5% sau minim 4 lei.Garanti Bank este ultima banca ce ofera o dobanda la depozite de peste 3%, mai precis un 3,25%, bonificatie care vine si cu un comision de retragere zero, daca operatiunea se intampla la scadenta. Banii rezultati din aceasta dobanda sunt de 146 de lei. Acesta este profitul pe care-l obtineti dupa ce va lasati banii pe mana bancii timp de un an.Luati in considerare ca toate bancile percep un comision de retragere daca va scoateti banii inainte de termen. De aici apare si zicala ca depuneti o suma de bani si scoateti mai putin. Nu numai ca pierdeti dobanda daca nu scoateti la data agreata, dar veti plati si comisionul de retragere. Astfel ca, in cazul nostru, pentru un depozit de 5000 de lei, veti pierde dobanda de, sa spunem, 3%, si veti achita si un comision de 0,5% de retragere. Asta inseamna ca din cei 5.000 veti primi in mana 4.975 de lei.Libra Bank era un depozit pentru care depunerea minima este de 100, aceasta fiind cea mai mica suma cu care iti poti deschide un depozit online. Dar odata cu aceasta facilitate financiara, mai avantajoasa decat la restul bancilor vine si o bonificatie mai mica. In cazulLibra Bank, dobanda este de 2,75%. Asta inseamna ca, la finalul perioadei de economisire, beneficiarul va retrage un profit de 123 de lei peste suma depusa. Comisionul de retragere pentru o alta zi, in afara de cea de scadenta este de 0,5% sau minim 5 lei.La polul opus, se afla BCR , al carei depozit cu depunere online vine cu o dobanda de doar 1,25%. Asta inseamna ca pentru cei 5.000 de lei depusi timp de un an veti retrage un profit de 56 de lei. In schimb, daca scoateti banii in alta zi decat cea scadenta, atunci comisionul de retragere este 1% sau minim 15 lei. In principiu, in cel mai bun caz veti ramane cu banii pe care i-ati depus daca scoateti in alta zi decat cea de retragere, dar cu conditia sa fie dupa un an.Desi toate aceste depozite reprezinta o buna optiune pentru cei care vor sa nu isi mai tina banii la ciorap, statul vine cu o optiune si mai buna, dar este pe termen lung. Astfel ca titlurile de stat Tezaur au la maturitatea de 5 ani, o dobanda anuala de 4,75%, in timp ce pentru un singur an, acestea au o bonificatie de 3,50%.Daca alegeti sa tineti banii in titluri de stat, deja la dobanda veti concura cu cele mai "generoase" banci din sistemul nostru bancar pentru ca titlurile emise de ministerul de Finante au o dobanda de 4%.