”Dragostea trece prin Excel”. Ce soluții au românii când vine vorba de bani în cuplu. ”În primele zile de la salariu cheltuia absolut tot, vreo 3 mii de euro”

Într-un cuplu, gestionarea veniturilor poate fi abordată în mai multe moduri, în funcție de preferințele și valorile fiecăruia. Unele cupluri aleg să își păstreze banii la comun, considerând că acest lucru facilitează transparența și cooperarea în gestionarea cheltuielilor și economiilor.

Alte cupluri preferă să își păstreze veniturile separat, păstrând astfel un anumit grad de independență financiară. Uneori, o soluție de compromis poate implica un cont comun pentru cheltuielile comune, alături de conturi individuale pentru cheltuieli personale. Important este ca ambii parteneri să comunice deschis și să fie de acord asupra modului în care își gestionează banii.

Subiectul este de interes și în mediul online. Recent un tânăr a deschis o discuție pe această temă, dornic să afle ce metode au alții la capitolul bani într-o relație.

"Banii la comun în cuplu"

Acesta s-a referit mai întâi la modul în care gestionează veniturile și cheltuielile alături de partenera sa.

"Salut! M26 aici, relație de 8 ani. Am și eu o curiozitate. Câți dintre voi țineți banii separat în cuplu și de ce? Întreb asta pentru că noi ținem orice ban la comun de când ne-am cunoscut și nu au existat probleme vreodată. Ideea e că aud mulți prieteni (cupluri) care țin banii separat, iar de aici apar nenumărate probleme. Ex: ba că eu am luat șampon și tu pâine, ba că eu am luat nu știu ce și a costat mai mult și ce ai luat tu a costat mai puțin… ba că eu câștig mai mult și tu mai puțin… ba că unu are bani să iasă în oraș și celălalt nu…

Vreau să știu cum reușiți să faceți asta? Pentru mine ar fi un chin să calculez tot ce se cumpără în casă în mod egal sau cine trebuie să plătească in oraș… sau cine plătește factura la Enel că tu ai consumat mai mult…De asemenea, au fost perioade in care banii au fost aduși în cantități diferite de fiecare și la fel, nu s-a pus problema de neînțelegeri. Mulțam pentru răspunsuri", a scris acesta pe Reddit.

"Dragostea trece prin Excel"

Postarea sa a strâns peste 300 de comentarii cu păreri diferite.

"Separat, dar îi folosim împreună."

"Banii ei sunt banii ei, banii tăi sunt banii voștri!"

"Banii pentru unghiuțe, gemune, fustițe etc nu sunt bani comuni ai casei"

O femeie a explicat că ține doar o parte din bani la comun cu partenerul.

"Banii la comun îi ținem pentru casă, ieșiri împreună, concedii, cumpărături etc- tot ce ține de noi doi că familie. Banii pentru unghiuțe, genuțe, fustițe etc nu sunt bani comuni ai casei. Mie una personal (nu zic că e ceva rău, doar că nu o fac eu) mi se pare absurd să îmi iau din banii comuni haine și să mă duc la unghii și orice mai ține de mine, am și eu un job din care produc bani și pentru mine. La fel soțul când se duce la tuns, haine whatever nu ia din banii comuni din același principiu."

”Asta vreau să întreb. Dacă de exemplu tu să spunem că rămâi fără bani de unghii, haine sau chestii de genul din varii motive. Ce faci? Împrumuți la soț și chiar îi dai înapoi că să aibă bugetul de tuns? Sau iei din banii comuni din casă? Excludem varianta de a nu cumpără acele lucruri. P.S. Presupunem că este absolut necesar să iei hainele respective sau să îți faci unghiile. De exemplu o întâlnire importantă de muncă. Chiar sunt curios și nu judec!", a întrebat autorul postării.

"Am un buget bine stabilit în fiecare lună pentru ce îmi fac eu (unghii x lei, gene x lei, haine nu îmi iau în fiecare lună) + un buget de economii, dar dacă se pune problema așa cum zici tu mai tai din altele sau iau din economii și pun la loc luna următoare când nu o să mai existe acele cheltuieli de care zici tu. Soțul îmi face cadouri și mai plătește doar el în oraș când ieșim, dar asta nu afectează bugetul comun. Nu vreau să par nașpa sau ceva, însă fiecare are dreptul să își facă plăcerile financiare fără să îl afecteze pe celălalt din cuplu, de aia muncesc 2 oameni, sunt 2 salarii și o familie."

"Nu trebuie să ții nicio evidență dacă ești o familie"

"Ăia care se ceartă când țin banii separat se vor certa și dacă ar ține la comun! Va apărea problema și cum zici tu că unul a pus mai mult și altul mai puțin.

E vorba de fibra omului!

După părerea mea, nu trebuie să ții nicio evidență dacă ești o familie. Până la urmă nu contează dacă ții banii la comun sau separat. E același buzunar.

E important să discuți cu partenera despre bani, despre investiții și să existe bunăvoința.

Eu am fost într-o relație cu o tipă care în primele 3 zile de la salariu cheltuia absolut tot, vreo 3k eur.

Pantofi, curele, genți. Dar niciodată nu mi-a cerut bani.

La masă câteodată plăteam eu, câteodată plătea ea. Nu ne-am țigănit niciodată să împărțim nota.

În excursii la fel, cineva lua hotelul, altcineva lua biletele de avion.

Mi s-a părut că ne înțelegeam foarte bine la nivelul asta. Nu stăteam să facem calcule."

"Părinții mei căsătoriți de 30 de ani au ținut similar toată viață banii separați"

Unii au preluat exemplul părinților.

"Ținem banii separat și nu au existat vreodată probleme pe tema asta. Părinții mei căsătoriți de 30 de ani au ținut similar toată viață banii separați și sunt fericiți."

"Eu nu țin toți banii la comun când sunt cu cineva, dar e mai degrabă din cauza traumei de familie, am văzut mereu cum se ruga bunica (care muncea și avea salariu) de bunic pentru orice cumpărătură, că el controla banii. Alt exemplu e un unchi care cheltuia toți banii pe băutură (mătușa nu lucra) și verișorii ajungeau cu zdrențe la școală sau cu ce le mai dădeam noi second hand. Nu zic că toți sunt așa, dar nu vreau să risc să pățesc.

Cont comun cu un procent din salariu lunar să plătim cheltuieli, vacanțe etc., da. Totul la comun? Niciodată."

"Țin banii la comun cu nevasta-mea de 15 ani, mai exact la 3 luni după ce ne-am cunoscut și am început să stăm împreună.

Ea face managementul cheltuielilor, bugetul lunar pe rate, utilități, benzină, bani de buzunar, etc. Tot ea administrează economiile, că să avem de zile rele.

Nu îi blamez pe cei care au banii separat, dar nu îi înțeleg”.

