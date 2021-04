5 sfaturi utile pentru a economisi bani cand faceti cumparaturi

Buletinele informative primite de la magazinul preferat

Statutul de membru privilegiat

Cumparaturile in grupul de prieteni

Compararea preturilor la acelasi produs pe site-uri de profil

Cand returnarile nu sunt gratuite, PayPal este solutia pentru economii de bani!

In aceasta idee, Pret.ro aduce in prim planul celor interesati sa economiseasca, sfaturi utile prin care acest scop poate fi materializat.Acordul de inregistrare intr-un magazin online pentru a primi buletine informative este o modalitate de a face economii de bani semnificative. La inscriere se pot obtine reduceri in procente importante din pretul produsului. Pe de alta parte, exista magazine online care le ofera abonatilor reduceri de pret pentru ziua de nastere sau cu alte ocazii speciale, oferind coduri de reducere.Acesta este principiul in functie de care unele magazine ofera in mod regulat coduri promotionale si reduceri personale pe baza achizitiilor curente sau confirmate. Livrarea gratuita, voucherele sau procentele de reducere, acumuleaza puncte de fidelitate in cazul celor care fac parte din clubul unui magazin. Prin urmare, a fi membru in clubul magazinelor deschise catre o asemenea abordare are ca rezultat accesul la oferte exclusive.Nimic rau de spus despre cei care urmaresc cele mai bune oferte la un anumit produs pe care il cumpara atunci cand considera ca l-au gasit. Cu toate acestea, s-ar putea sa remarce ca uneori, transportul este mai scump decat produsul in sine. In astfel de situatii intrebarea urmatoare este cat se poate de logica: "De ce sa nu profitati de un pret foarte bun la produs, cumparand produse din acelasi magazin impreuna cu cativa prieteni pentru a suporta impreuna costurile de livrare?"Daca totusi cumparaturile individuale sunt o varianta mai buna pentru cei care le fac, o buna idee este sa se adauge in cos produsele dorite, intr-un anumit interval de timp si validarea sa se faca in momentul in care se ajunge la o suma de bani care atrage dupa ea livrarea gratuita a produselor.Un comparator de preturi online ofera posibilitatea de a se identifica cel mai bun pret la acelasi produs. Multi intra intr-un magazin online, aleg produsul si il pun in cos, validand cumparturile fara sa mai faca o cercetare prealabila pentru a gasi magazinul care vinde la cel mai bun pret. In mod evident, este o abordare gresita! Cu ajutorul unui site dedicat compararii preturilor, dureaza doar cateva minute pentru a fi gasit cel mai bun si se pot economisi bani.Exista magazine care ofera posibilitatea de a se face returnari gratuite, insa nu toate au aceasta politica. Ori, costurile de returnare a coletului catre un expeditor dintr-o alta tara sunt inca scumpe. Prin plata comenzii prin Paypal, serviciul este cel care se ocupa de costurile de returnare. Un motiv bun pentru a-l folosi!