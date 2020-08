Analiza Un roman care termina scoala profesionala este angajat cu 2.340 lei net, iar un absolvent de facultate cu 1.346 lei

Potrivit unui comunicat al confederatiei, presedintele CONAF, Cristina Chiriac, a solicitat, in cadrul conferintei "Pactul pentru Munca", dezvoltarea scolilor profesionale si a criticat transformarea claselor profesionale in clase de liceu teoretic."Cred ca este important sa reinvatam ca meseria este bratara de aur si ca scolile profesionale tehnice nu sunt doar pentru cei cu media 5, ca poti sa inveti o meserie respectabila, bine remunerata in tara ta. Sa nu uitam ca dintotdeauna meseriile au sustinut natia, contribuind la dezvoltarea durabila a tarii. In acest sens, trebuie asigurate criterii de bune practici, cum ar fi flexibilizarea, respectiv asigurarea conditiilor pentru implementarea unor modele variate de abordare la nivel national, nicidecum transformarea claselor de la profesionala in clase de liceu.Avem nevoie de un sistem centrat pe nevoile elevilor si angajatorilor, un sistem care sa puna accentul pe oferirea de sanse tinerilor indiferent de categoria sociala, de a se califica intr-o profesie care sa le aduca beneficii si satisfactie pe termen lung si pe interesele angajatorilor de a avea acces la forta de munca bine calificata, cu competente specifice solid asimilate", a comentat Cristina Chiriac.Conform Institutului National de Statistica, in ultimii zece ani, populatia scolara din Romania a inregistrat o scadere de peste 30%. In anii '90, peste 300.000 de elevi urmau cursurile unei scoli profesionale, in timp ce in anul scolar 2019/2020 numarul acestor elevi era de doar putin peste 100.000, adica de aproximativ trei ori mai putin fata de acum trei decenii, se precizeaza in comunicatul CONAF."Daca la inceputul anilor '90 scolile si universitatile din Romania numarau peste 5 milioane de elevi si studenti, in acest an scolar numarul acestora a ajuns la 3,5 milioane. Din randul elevilor claselor I-XII au disparut aproape 1,5 milioane, un declin dramatic al cifrei populatiei scolare. Imediat dupa Revolutie, erau peste 4 milioane de elevi, din care, in invatamantul primar si gimnazial, mai mult de jumatate, iar in cel liceal aproape un milion. A crescut, in schimb, numarul de studenti: de la circa 200.000 in 1990 la peste 500.000 studenti in prezent", spune in comunicatul CONAF.