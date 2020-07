Marea Britanie promite un sprijin de 30 de miliarde de lire sterline pentru redresarea economica: "Nu voi accepta niciodata somajul ca un rezultat inevitabil"

Sunak, care era deja pe cale sa aduca imprumuturile statului la nivelul celui de-al Doilea razboi Mondial, cu masuri de urgenta initiale de 133 de miliarde de lire in contextul epidemiei de coronavirus, a anuntat ca va readuce finantele publice pe o baza sustenabila pe termen mediu.Dar fostul analist al Goldman Sachs s-a angajat sa foloseasca puterea statului pentru a redresa economia."Doresc ca fiecare persoana din aceasta Camera si din tara sa stie ca nu voi accepta niciodata somajul ca un rezultat inevitabil", a afirmat miercuri Sunak in Parlament.Economia britanica, a sasea ca marime din lume, s-a contractat cu 25% in martie si aprilie si ar putea sa se indrepte in 2020 spre cel mai grav declin din ultimii 300 de ani, in timp ce rata somajului este pe care sa creasca de peste doua ori, la circa 10%, potrivit estimarilor oficiale.In baza unui nou plan de bonusuri, angajatorilor li se vor plati 1.000 de lire sterline (1.256 dolari), dupa ce schema de sprijin pentru somaj tehnic va expira la sfarsitul lunii octombrie, pentru fiecare lucrator care se intoarce la locul de munca, cu conditia ca acetia sa fie pastrati pana la sfarsitul lunii ianuarie.Cu peste 9 milioane de locuri de munca acoperite de schema, costul bonusurilor ar putea fi de pana la 9,4 miliarde de lire sterline.Pentru a ajuta ospitalitatea si turismul, grav afectate de regulile de distantare sociala, Sunak a anuntat o reducere a taxei pe valoarea adaugata pentru sector de la 20% la 5% de la 20%, timp de sase luni.In luna august, persoanele care vor lua masa in oras, intre zilele de luni si miercuri, vor primi fiecare o reducere de 50%, respectiv de pana la 10 lire sterline, din partea guvernului.Actiunile pub-urilor si firmelor de restauratie au crescut in urma anuntului.Cu aproape 45.000 de morti confirmate legate de coronavirus, Marea Britanie a fost lovita mai mult de pandemie decat oricare alta tara europeana, multe persoane fiind reticente sa revina la viata de dinaintea pandemiei.Planul Sunak include un fond de 2 miliarde de lire sterline (2,5 miliarde de dolari) pentru a crea locuri de munca pentru angajarea timp de sase luni pentru someri in varsta de 16-24 ani si mai multe posturi de ucenici finantate de guvern.Alte 3 miliarde de lire sterline vor fi cheltuite pentru imbunatatirea eficientei energetice a locuintelor si cladirilor publice, ceea ce ar sprijini peste 100.000 de locuri de munca.Planul de 30 de miliarde de lire sterline include aproximativ 5,6 miliarde de lire sterline sub forma de cheltuieli pentru infrastructura accelerate anuntate saptamana trecuta de premierul Boris Johnson In incercarea de a stimula piata locuintelor si economia, Sunak a ridicat pragul inferior pentru impozitul pe achizitiile de proprietati la 500.000 de lire sterline, de patru ori mai mare decat nivelul actual, cu efect imediat pana la 31 martie 2021.Economistii au spus ca este putin probabil ca planul sa accelereze redresarea Marii Britanii din criza.In afara de incertitudinile cu privire la evolutia pandemiei, Sunak trebuie sa faca fata posibilitatii ca Londra si Bruxellesul sa nu ajunga la un acord comercial dupa Brexit pana la sfarsitul acestui an.