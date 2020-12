Motive pentru care este important sa faci economii

Siguranta pe termen lung

Schimbarea de cariera

Situatiile neprevazute

Distractie si relaxare

Unul dintre cele mai importante aspecte in viata oricarui om, mai ales daca acesta are si o familie, este siguranta pe termen lung. Fie ca este vorba de pregatiri pentru un nou membru al familiei sau ca vrei sa pui bani deoparte pentru situatii neprevazute, economiile iti vor oferi mereu o suma considerabila pe care o poti accesa cand ai nevoie de bani. Deschide cat mai repede un depozit cu acest scop si bucura-te de economii care iti aduc si profit. Iti va fi mult mai usor sa pui bani deoparte si sa-ti planifici cheltuielile mai cumpatat.Daca iti doresti de mult timp sa-ti schimbi locul de munca sau sa faci un pas important, dar riscant, in cariera, banii pusi deoparte te vor ajuta sa te specializezi sau sa urmezi anumite cursuri. De asemenea, un nou job poate insemna o perioada de pauza, mai ales daca simti ca locul de munca actual nu iti mai aduce satisfactii. Este ideal sa incepi sa pui bani deoparte inca din momentul in care simti ca ai nevoie de o schimbare. Nu astepta pana in momentul in care jobul tau iti afecteaza viata sociala si sanatatea si concentreaza-ti atentia pe noi inceputuri.Urgentele medicale, accidentele si orice alte situatii neprevazute necesita un fond special. Trebuie sa ai mereu o suma pusa deoparte pentru astfel de evenimente, in special in aceasta perioada cand trebuie sa ai grija de intreaga familie in cazul unei infectari cu Covid-19. Pandemia de coronavirus a transformat in realitate fricile multor oameni, mai ales ale celor care au suferit de pe urma crizei sanitare. Nu risca sa ramai neacoperit in cazul in care iti pierzi locul de munca. Este recomandat sa previi crizele financiare personale in aceasta perioada si sa reduci cat mai mult riscurile la care ai putea fi expus.Economiile nu trebuie sa fie o solutie doar pentru aspectele negative din viata de zi cu zi. Relaxarea si distractia sunt la fel de importante pentru tine si familia ta, iar odata cu pandemia ai fost pus in situatia de a renunta la vacante si calatorii in afara tarii. Economiseste pentru momentul in care poti calatori din nou in tarile pe care abia astepti sa le descoperi, dar si pentru a le oferi copiilor tai oportunitatea de a se distra alaturi de familie sau prieteni. Odata cu revenirea la normal, va trebui sa recuperezi timpul pierdut si sa fii pregatit financiar pentru noile posibilitati si aventuri.