Presa bulgara: ATM-urile din statiuni percep o taxa de retragere de 10-15%

Este vorba in special despre ATM-uri Euronet care se regasesc in locuri intens vizitate de turisti si in statiuni precum Nessebar, Sunny Beach, Ravda, scrie MediaPool, citata de Rador.Bancomatele retin comisioane uriase in special cand banii sunt retrasi dintr-un cont in valuta , iar adesea utilizatorii nu observa conditiile nefavorabile. Institutiile de stat afirma ca sunt constiente de situatie, dar sustin ca practica este in intregime legala, din punctul de vedere al serviciului de plata ATM-urile Euronet nu sunt un fenomen nou, avertismentele cu privire la acestea circula pe forumurile de calatorie de cativa ani. Sunt detinute de o companie americana si au ocupat locuri centrale in Balcani si Europa de Est, iar de obicei sunt situate in pozitii strategice, in apropierea atractiilor turistice, aeroporturilor, etc.Euronet foloseste un curs de schimb extrem de nefavorabil, in speranta ca utilizatorului ii va fi dificil sa se orienteze privind suma pe care o primeste in valuta straina. Chiar daca reusiti sa anulati operatiunea, celalalt curs este compensat de o taxa de retragere mai mare. Pe forumuri, turistii se plang ca astfel de bancomate abunda in Croatia, Creta, Romania, Polonia etc. In Bulgaria, in afara de litoral, aceste ATM-uri se mai gasesc si in Bansko, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Plovdiv, Sliven, Ruse, potrivit Google Maps.Exista multe astfel de bancomate si in Sofia. Pe site-ul sau, compania subliniaza ca opereaza una dintre cele mai mari retele independente de ATM-uri din Europa Centrala si de Est. Potrivit Mediapool, compania inregistrata in Bulgaria este condusa de trei cetateni straini - un ungur, un grec si un american.Avand in vedere ca Euronet notifica in prealabil utilizatorul in ce conditii va retrage bani de la bancomatul sau, nu exista incalcari oficiale in acest caz. Asta arata si pozitiile Bancii Nationale a Bulgariei si ale Agentiei Nationale pentru Venituri, citate de Mediapool. Cu toate acestea, Uniunea proprietarilor din Sunny Beach insista asupra faptului ca municipalitatea trebuie sa rezilieze contractele cu astfel de companii, care sunt in detrimentul turistilor. Cu aceasta ocazie, municipalitatea din Nesebar a aratat ca verifica informatiile.