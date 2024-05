Si-au pierdut agoniseala de-o viata pentru ca n-au stiut unde sa-si tina banii

Te-ai straduit si ai reusit sa faci niste economii? Cinste tie! Sau poate ai avut doar un pic mai mult noroc decat altii? Multa bafta in continuare! Indiferent cat de multi bani ai reusit sa agonisesti - si mai ales cand nu sunt chiar multi, dar sunt munciti din greu - ai mare grija ce faci cu ei odata ce-i ai in mana.

O clipa de neatentie sau o inspiratie nefericita te poate aduce rapid la sapa de lemn.

A patit-o recent un iesean in varsta de 62 de ani, care a primit in casa niste talhari care se recomandau ca fiind din partea companiei locale de gaze. Abia dupa ce musafirii au plecat, barbatul si-a dat seama ca a ramas fara agoniseala de o viata. Cand nu era atent, hotii i-au furat toti banii din casa, mai exact 30.850 de lei.

Cum a fost posibil? Simplu, pagubitul tinea toti acesti bani in sufragerie. Oricat de bine credea ca ii tine ascunsi, hotii si-au dat imediat seama unde sunt, folosind niste tertipuri banale, si au reusit sa-i sustraga si sa plece cu ei fara ca victima sa banuiasca ceva.

Morala? In primul rand, nu primiti necunoscuti in casa, nu lasati sa se inteleaga unde aveti bunurile de valoare si, poate cel mai important, nu tineti astfel de sume in casa! Hotii reusesc sa afle si sa-i fure, pentru ca asta le este meseria. Sigur poti sa gasesti o varianta mai buna unde sa tii banii.

Sau, daca nu sunt hotii, e soarta de vina, daca se poate spune asta despre o tigara aprinsa si lasata la intamplare prin casa. A patit-o o femeie din judetul Sibiu, care si-a pierdut intreaga gospodarie intr-un incendiu pornit de la o tigara uitata aprinsa.

Nu este un caz singular, aceasta fiind o cauza frecventa a declansarii incendiilor in locuinte, insa in cazul de fata nu a luat foc doar cosul de gunoi sau canapeaua, ci intreaga gospodarie a ars in intregime.

Pompierii s-au luptat trei ore cu flacarile, dar nu au mai putut salva nimic. Au ars complet locuinta, de la acoperis la podea, bucataria de vara, magazia de lemne si adapostul animalelor. Pe scurt, dauna totala. Din nefericire, bunurile nu erau nici macar asigurate.

Intr-adevar, sa-ti ia foc locuinta se intampla mai rar, dar sa ascunzi banii in casa si sa uiti de ei, sa incapa pe mainile altora sau sa fie aruncati la gunoi - odata cu vechea saltea sau vreo cutie de pantofi - se intampla mai des.

De cele mai multe ori, daca nu-i pierzi ori nu ti-i fura nimeni, banii se duc pe Apa Sambetei trimisi acolo chiar de tine, prin investitii neinspirate.

Multi au incercat, de exemplu, sa speculeze diverse informatii primite de la binevoitori si au dat o avere pe terenuri care au ajuns sa nu mai valoreze doi lei. Inca mai asteapta un aeroport sau o autostrada despre care stiau ei ca urmeaza sa treca prin zona.

Cand e vorba de investitii neinspirate, se intampla si la case mai mari. A patit-o si celebrul actor Nicolas Cage, care in urma cu cativa ani si-a declarat si falimentul, desi rolurile sale de succes i-au adus sute de milioane de dolari.

Cum a reusit? Sa spunem doar ca nu a facut cele mai bune achizitii. Un singur exemplu: a platit 276.000 de dolari pe un craniu de dinozaur T-Rex, pe care il tinea pe post de bibelou, intr-un din sufrageriile sale. Fosila s-a dovedit a fi furata si a trebuit returnata, iar Cage nu si-a mai recuperat niciun ban.

Indiferent cat de multi bani ai avea - poti sa stai si pe locul unde si-au ingropat piratii comoara - sau cat de putini, o regula simpla te poate scuti de astfel de neplaceri: banii nu se tin in casa!

Si daca nu stii ce sa faci cu ei, mai gandeste-te o data, nu-i ingropa in afaceri dubioase, in obiecte care nu-ti folosesc la nimic sau in cutia de ciorapi de sub pat.

Banii stau cel mai bine la banca, intr-un cont. Exista depozite mai avantajoase decat altele, cu dobanzi mari si fara comision, dar totul e sa gasesti cea mai buna varianta!