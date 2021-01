STUDIU In perioada pandemiei, patru din zece romani reusesc sa faca economii, fata de doua treimi inainte de pandemie

"In perioada pandemiei, aproximativ patru din zece romani reusesc sa faca economii (39%), in conditiile in care inainte de pandemie, intr-o luna obisnuita, doua treimi dintre respondenti (68%) reuseau sa economiseasca", releva Studiul Digitalizarea sistemului bancar in perceptia romanilor realizat in luna decembrie 2020 de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES) si comandat de Asociatia Romana a Bancilor.Barbatii si persoanele care locuiesc in mediul urban reusesc in mai mare masura sa economiseasca in timpul pandemiei."Daca ar dispune de o suma mare de bani si ar dori sa economiseasca, 28% dintre romani i-ar investi in educatia proprie sau a membrilor familiei, 23% dintre respondenti ar depune banii la banca, 16% ar avea initiative antreprenoriale si 10% ar cumpara valuta , restul fiind utilizati in diverse scopuri. Doar 9% dintre respondenti ar tine banii la saltea", se arata in studiu.Pentru constituirea unui depozit bancar, trei sferturi dintre clienti prefera interactiunea directa cu functionarul bancar (78%), 14% doresc interactiune de tip on line si pentru 1% dintre romani este indiferenta metoda de interactiune, iar pentru 7% din cei intervievati nu este cazul.Sondajul de opinie a fost realizat in luna decembrie 2020 pe un esantion de 1.479 respondenti adulti, dintre care 1.158 sunt utilizatori de servicii bancare, eroarea maxima tolerata fiind de +/- 2,8%."In pofida scaderii ponderii persoanelor care economisesc, pandemia COVID-19 a determinat o accelerare a vitezei de crestere a depozitelor clientilor pana la 15%, in ritm anual, cu 3-4 puncte procentuale peste nivelul de dinainte de pandemie. Soldul depozitelor este cifrat la 410 miliarde lei, potrivit datelor la luna noiembrie 2020.Avansul mai rapid al economisirii in contextul pandemic arata ca populatia si companiile au vazut sistemul bancar romanesc ca o centura de siguranta, fiind depozitarul banilor acestora, nu numai un amortizor de soc al crizei de sanatate prin sprijinul acordat clientilor care au intampinat probleme de lichiditate si prin finantarile noi acordate", spun autorii studiului.Doua treimi din economiile populatiei si companiilor sunt realizate in moneda nationala, restul economiilor fiind constituite in valuta. Majoritatea depozitelor sunt constituite pe termene scurte, de sub un an. Aproximativ 61,4% din soldul economiilor din banci sunt constituite de populatie.Numarul deponentilor la institutiile de credit participante FGDB se cifreaza la 14,9 milioane, din care 13,8 milioane reprezinta deponenti persoane fizice, la finele trimestrului trei al anului trecut. Un deponent care are depozite la mai multe banci este luat in evidenta in statistica de mai multe ori. Plafonul de garantare a depozitelor este de 100.000 euro , echivalent in lei, per deponent per banca.Sistemul bancar asigura intermediarea financiara. Bancile din Romania dispun de resursele necesare pentru creditare, indicatorul credite/depozite fiind plasat la 68,88% la finele lunii septembrie 2020, in timp ce indicatorul de solvabilitate este de aproape trei ori peste minimul admis, fiind de 22,76%.