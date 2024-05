Unde e cel mai bine sa investesti?

Optimismul investitorilor in economia globala a atins cel mai inalt nivel din ultimii aproape sase ani, pe masura ce Japonia si apoi Franta si Germania au iesit din recesiune.

Cea de-a doua cea mai mare economie a lumii a invins in iunie cea mai lunga recesiune de la al Doilea Razboi Mondial incoace, inregistrand o crestere de 0,9%. Japonia a fost urmata de revenirea neasteptata a Germaniei si Frantei, ambele inregistrand cresteri de 0,3%.

Asa ca se asteapta ca investitiile sa creasca in perioada asta, insa unde sa investesti?

China

Managerii prefera mai mult decat orice pietele emergente, arata un studiu al Marrill Lynch, citat de Times Online.

China detine mai mult de 33% din activele de pe pietele emergente, insa nu are o expunere mare pentru SUA, Marea Britanie, zona euro si Japonia.

China a primit cel mai mare stimul fiscal, guvernul pompand 586 de miliarde de dolari in economia sa. Acest lucru a dus la o crestere economica in al doilea trimestru de 1,8%.

Chiar daca pe termen scurt o investitie in China nu pare cea mai inteleapta decizie, consultantii o recomanda pe termen lung pentru potentialul ei de crestere.

Japonia

Situatia in Japonia nu este una foarte buna. Analistii economici au sperat in cresteri mai mari, insa rata mare a somajului ar putea duce la o deraiere a economiei.

Insa exista si optimisti: "In mod istoric, Japonia este un jucator important pe piata economica globala. Tara are multa experienta in abordarea unor piete dificile, forta de munca flexibila si manageri obisnuiti sa reduca din costuri. Si unde sa mai pui ca actiunile sunt ieftine", spune Bill McQuaker de la Henderson New Star.

Trebuie insa, ca oriunde, sa fie luate in calcul si riscurile. Cei care investesc lire sterline trebuie sa aiba grija pentru ca yen-ul este destul de instabil.

Europa continentala

Dupa cum am aratat, si Europa iese incet, incet din recesiune, Franta si Germania fiind cele care au dat startul. Insa economia Europei se asteapta sa isi revina in intregime abia anul viitor.

Insa faptul ca managerii de fonduri au supravietuit da incredere investitorilor.

Barry Norris de Argonaut Capital Partners spune ca Europa ofera chiar oportunitati pe care le poti intalni o data intr-o generatie.

Marea Britanie si America

Economia Marii Britanii s-a contractat cu 0,8% in al doilea trimestru si guvernatorul Bank of England, Mervyn King, a avertizat ca redresarea economiei va fi lenta si lunga.

Si economia Statelor Unite ramane inca in recesiune. Ea a suferit o contractie de 0,3% in al doilea trimestru, cu toate ca, in total, 939 de miliarde de dolari au fost pompati in economie de la inceputul crizei financiare.

Insa o economie subreda nu inseamna neaparat ca bursa nu merge bine, iar negativismul managerilor de fonduri ar putea fi luat drept un semnal ca "trebuie sa investiti acum".