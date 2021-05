Predictie: criptomoneda care ar putea ajunge la 10.000 de dolari pana la finele anului

Ethereum ar putea ajunge la 10.000 de dolari

Acesta discutii sunt vechi inca de acum doi ani, dar au fost temperate de criza sanitara si de faptul ca, anul trecut, Ethereum ajunsese sa se tranzactioneze si la sub 100 de dolari.Acum, Ethereum a devenit mai performanta ca ritm de crestere si decat Bitcoin, iar marii investitori pariaza ca tehnologia din spatele acestei monede virtuale va deveni viitorul sistemul financiar descentralizat.Succesul pe care l-a inregistrat pana acum Ethereum se datoreaza si imbunatatirilor aduse blockchain-ului, care se indreapta tot mai mult catre piata financiara descentralizata. Aceasta se refera la tranzactiile in afara sistemului traditional bancar pentru care Ethereum reprezinta o platforma extrem de importanta.Cu cat discutiile legate de piata descetralizata prind un mai mare contur, cu atat pretul Ethereum creste, mai ales ca investitorii prind incredere in criptomonede si vad Ethereum ca o moneda virtuala foarte sigura, chiar si de pe locul 2.In ultima luna, a doua criptomoneda din piata, dupa capitalizare, a crescut cu 40%, in timp ce Bitcoin nu a inregistrat decat o majorare de 5%. Mai mult, analistii deja vad o trecere de la Bitcoin catre Ethereum si catre alte segmente precum piata descentralizata sau Webb 3.0 Apps.Cu toate acestea, aceiasi analisti care pariaza ca Ethereum va ajunge la 10.000 de dolari sunt destul de increzatori ca Bitcoin va ajunge la o valoare de 100.000 de dolari, iar asta ar putea urma piata criptomonedelor la o valoare de 5 trilioane de dolari, in conditiile in care acum de abia a trecut de 2 trilioane.